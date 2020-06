देणगीतून उभारली आंतरराज्य पोलिस चौकी

धर्माबाद, (जि. नांदेड) ः तेलंगणा व महाराष्ट्र राज्याच्या बासर रस्त्यावरील सीमेवर येथील पोलिस बांधवांसाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सधन शेतकरी व उद्योजक व्यंकटेश जोशी यांच्या संकल्पनेतून व देणगीतून आंतरराज्य पोलिस चौकी उभारण्यात आली आहे. या पोलिस चौकीचे उद्‍घाटन शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी पाच वाजता जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन व पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रशासन उत्कृष्ट कार्य करीत आहे कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी येथील प्रशासन उत्कृष्ट कार्य करीत आहे. शासनानी राज्यसीमा बंद केल्यामुळे येथील पोलिस बांधव २४ तास तेलंगणा व महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर बंदोबस्तासाठी तैनात केले आहे. परराज्यापासून कोरोना व्हायरसचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धर्माबाद शहराच्या तिन्ही बाजूंनी तेलंगणा व महाराष्ट्र राज्याची सीमा आहे. याकरिता तीन्ही ठिकाणी २४ तास पोलिस बंदोबस्तासाठी तैनात केले आहे. स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता जनतेच्या हितासाठी २४ तास सेवा करीत असलेल्या पोलिस बांधवांना ऊन, वारा व पावसपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी शहरातील सधन शेतकरी व उद्योजक व्यंकटेश जोशी यांच्या संकल्पनेतून व देणगीतून बासर सीमेवर आंतरराज्य पोलिस चौकी उभारण्यात आली आहे. हेही वाचा - ​ लॉकडाउनमध्ये रजिस्टर मॅरेज ठरतोय उत्तम पर्याय... या ठिकाणी फर्निचरयुक्त टीनशेड, सौरऊर्जा विजेची सोय, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह बगीच्या उभारण्यात आला असून या पोलिस चौकीचे उद्‍घाटन शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी पाच वाजता जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन व पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. यावेळी तेलंगणातील निर्मल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुषर्रफ हुसेन व निर्मल जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक शशिधर, धर्माबादचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र शेळके, पोलिस उपविभागीय अधिकारी सुनील पाटील, तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे, पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे, मुख्याधिकारी मंगेश देवरे, नगराध्यक्षा अफजल बेगम, उपनगराध्यक्ष विनायकराव कुलकर्णी, बाजार समितीचे सभापती रामचंद्र पाटील बन्नाळीकर, बहुभाषिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माधव हानमंते, मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष जी. पी. मिसाळे, अशोक पाटील बाळापूरकर यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक शिवराज पाटील गाडीवान यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी सहायक पोलिस निरीक्षक अशोक उजगरे, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल सनगल्ले, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश कराड, पोलिस कर्मचारी स्वामी, चंपतराव कदम, संतोष अनेराये यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

Web Title: An Interstate Police Outpost Was Set Up With Donations, Nanded News