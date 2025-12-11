नांदेड

Kandhar Bus: गडकिल्ले, देवदर्शनासाठी लालपरी सज्ज; ४४ प्रवाशांची अट, महिलांना प्रवासभाड्यात ५० टक्के सवलतीसह अमृत ज्येष्ठ योजना लागू

State Transport Launches Kandhar Package Bus Tours: कंधार आगारातून राज्य परिवहन महामंडळाची पॅकेज टूर सेवा सुरू; ४४ प्रवाशांची अट पूर्ण झाल्यास जादा बस उपलब्ध. महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयीसुविधांसह महाराष्ट्रातील मंदिरे, गडकिल्ले आणि धार्मिक स्थळांना भेट.
सकाळ वृत्तसेवा
कंधार : राज्य परिवहन महामंडळाच्यावतीने गडकिल्ले व धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी पॅकेज टूरचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी ४४ प्रवाशांची अट ठेवण्यात आली असून, ४४ प्रवाशांची अट पूर्ण केल्यास महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांसह कंधार आगारातून जादा बस सोडण्यात येणार आहेत.

