Kandhar Bus: गडकिल्ले, देवदर्शनासाठी लालपरी सज्ज; ४४ प्रवाशांची अट, महिलांना प्रवासभाड्यात ५० टक्के सवलतीसह अमृत ज्येष्ठ योजना लागू

कंधार : राज्य परिवहन महामंडळाच्यावतीने गडकिल्ले व धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी पॅकेज टूरचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी ४४ प्रवाशांची अट ठेवण्यात आली असून, ४४ प्रवाशांची अट पूर्ण केल्यास महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांसह कंधार आगारातून जादा बस सोडण्यात येणार आहेत..राज्य परिवहन महामंडळच्या नांदेड विभागातून पॅकेज टूरचे नियोजन करण्यात आल्याचे कंधार आगाराचे प्रभारी आगार व्यवस्थापक अनिल पळनाटे यांनी सांगितले. प्रवासी समूहाला एकत्रित प्रवास करून महाराष्ट्रातील विविध मंदिरे, धार्मिक क्षेत्र, गडकिल्ले आदी ठिकाणी भेट देऊन 'रापम'च्या सेवेचा अल्पदरात लाभ घेता येणार आहे..कंधार आगारातून पर्यटन व धार्मिक स्थळांना भेटी देण्यासाठी आवश्यक नियोजन केले आहे. ४४ प्रवासी थेट उपलब्ध असतील, तर जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. तसेच दशमी एकादशी, द्वादशीला कंधार आगारातून पंढरपूर येथे जाण्यासाठी जादा बस सोडण्याचे नियोजनही केले आहे..पंढरपूर, कोल्हापूरसह विविध स्थळांना भेटी देण्यासाठी कंधार व लोहा तालुक्यांतील महिलांनी व इतर पर्यटकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी आगार व्यवस्थापक पळनाटे यांनी केले..पर्यटन, धार्मिक ठिकाणेपंढरपूर, पन्हाळा जोतिबा, कोल्हापूर, गणपतीपुळे दर्शन व परत परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, वेरूळ, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, (भीमाशंकर पाच ज्योतिर्लिंग) साडेतीन शक्तिपीठ माहूर सप्तशृंगी गड कोल्हापूर, तुळजापूर परत अष्टविनायक दर्शन, महाबळेश्वर, पाचगणी दर्शन, तुळजापूर अक्कलकोट, नरसोबाची वाडी, पंढरपूर दर्शन व परत शनिशिंगणापूर, शिर्डी दर्शन, परत कोल्हापूर, जेजुरी दर्शन, परत वेरूळ अजंठा लेणी, राजूर गणपती दर्शन, परत देऊळगाव राजा, लोणार सरोवर, शेगाव दर्शन आदी ठिकाणे..महाराष्ट्रातील विविध मंदिरे, धार्मिक क्षेत्र, गडकिल्ले, धार्मिक स्थळांना भेटीच्या टूर पॅकेजमध्ये महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना प्रवासभाड्यात ५० टक्के सवलतीसह अमृत ज्येष्ठ योजना लागू आहे. प्रवाशांनी आगार व्यवस्थापक स्थानक प्रमुखाशी संपर्क साधून लाभ घ्यावा.-अनिल पळनाटे, प्रभारी आगार व्यवस्थापक, कंधार.