Exam Cheating: हद्दच झाली राव! थेट भोंगा लावून सांगितली प्रश्नांची उत्तरे, बारावीच्या परीक्षेत कॉपीचा असाही प्रकार; गुन्हा दाखल

Centre Director Files Police Complaint: किनवट तालुक्यातील दहेली तांडा येथे बुधवारी बारावीच्या परीक्षेतील प्रश्नांची उत्तरे चक्क (लाऊडस्पीकर) भोंग्यावरून दिल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध सिंदखेड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
