नांदेड

Nanded: मतदारांची दिवाळी राजकीय फटाक्यांनी झगमगणा; किनवटचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीवमुळे चैतन्य

Kinwat Nagar Parishad: किनवट नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदावर महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर शहरात राजकीय गाजावाजा वाढला आहे. मतदार आणि इच्छुक उमेदवार उत्सुकतेने निवडणूक मोहीमेची तयारी करत आहेत.
Nanded

Nanded

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किनवट : नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ‘खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी’ निश्चित झाल्यानंतर शहराच्या राजकीय वातावरणात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. या घोषणेनंतर येणारी निवडणूक रंगतदार होण्याची अपेक्षा असून, शहरातील मतदारांची या वर्षीची दिवाळी राजकीय फटाक्यांनी झगमगणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Nanded
political
election
Muncipal corporation
Voter

