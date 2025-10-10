Nanded: मतदारांची दिवाळी राजकीय फटाक्यांनी झगमगणा; किनवटचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीवमुळे चैतन्य

किनवट : नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ‘खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी’ निश्चित झाल्यानंतर शहराच्या राजकीय वातावरणात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. या घोषणेनंतर येणारी निवडणूक रंगतदार होण्याची अपेक्षा असून, शहरातील मतदारांची या वर्षीची दिवाळी राजकीय फटाक्यांनी झगमगणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..गेल्या साडेतीन वर्षांपासून नगर परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे प्रशासकीय वातावरण होते. मात्र, आरक्षण जाहीर होताच आगामी निवडणुकीच्या चर्चांना वेग आला आहे. प्रत्येक गल्ली-बोळात निवडणुकीचा गाजावाजा सुरू झाला असून, अनेक छुपे इच्छुक आता उघडपणे पुढे येताना आता दिसून येत आहेत..राजकीय हालचालींना वेग, मोठे नेते दौऱ्यावरसध्या किनवट-माहूर परिसरातील राजकीय समीकरणे बदलू लागली आहेत. सहकार महर्षी नामदेवराव केशव यांच्या जीवनावर आधारित पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यासाठी माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण किनवट-माहूर दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात ते आमदार भीमराव केराम यांच्यासोबत नगर परिषद तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत चर्चा करतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली..निवडणूक समीकरणे पालटणारी ठरणारकिनवट नगर परिषदेची निवडणूक यावेळी अत्यंत चुरशीची आणि समीकरणे पालटणारी ठरणार आहे. कोणाच्या गळ्यात नगराध्यक्षपदाची माळ पडते आणि कोणाचा राजकीय दिवा विझतो, हे येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होणार आहे..महाविकास आघाडीची एकजूट की वेगळी चूल?माजी आमदार प्रदीप नाईक यांच्या निधनानंतर आघाडीतील नेतृत्वाची पोकळी अजून भरलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) एकत्र लढणार की स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर एकजूट साधली नाही, तर पक्षांतराची लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Beed Politics: मातब्बरांचा हिरमोड, नव्या समीकरणांचा उदय; बीडमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित महिलेसाठी राखीव, युतीच्या चर्चांना उधाण.भाजपचे वर्चस्व की नवा बदल?मागील निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह ९ नगरसेवक भाजपचे विजयी झाले होते, तर एक अपक्ष नगरसेवकही निवडून आला होता. राष्ट्रवादीकडे ६ आणि काँग्रेसकडे २ जागा होत्या. त्या कार्यकाळात नगराध्यक्ष म्हणून आनंद मच्छेवार यांनी पाच वर्षे स्थिर नेतृत्व दिले. त्यांना हटवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, पण त्यांनी ते यशस्वीपणे परतवून लावले. उपनगराध्यक्षपदी श्रीनिवास नेम्मानिवार, अजय चाडावार आणि वेंकट गोपाळराव नेम्मानीवार यांनी काम पाहिलेले आहे. मात्र, विषय समित्यांच्या निवडणुका स्थगित राहिल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ वादळी ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.