नांदेड

Zilla Parishad Election: सर्व पक्षांत उमेदवारीसाठी शर्यत; बदलणार राजकीय समीकरणे

Kinwat taluka local elections: किनवट तालुक्यातील स्थानिक निवडणुकीत गोकुंदा जिल्हा परिषद खुल्या प्रवर्गासाठी विविध उमेदवारांचा जोरदार सामना; पक्ष रणनीती, युती व गटबाजी चर्चेत.
Zilla Parishad Election

Zilla Parishad Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किनवट : तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. युती, गटबाजी, आरक्षण आणि इच्छुक दावेदारांच्या रणनीतींनी तालुका राजकारणात चांगलाच रंग चढला आहे.

Loading content, please wait...
political
election
Zilla Parishad
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com