Zilla Parishad Election: सर्व पक्षांत उमेदवारीसाठी शर्यत; बदलणार राजकीय समीकरणे

किनवट : तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. युती, गटबाजी, आरक्षण आणि इच्छुक दावेदारांच्या रणनीतींनी तालुका राजकारणात चांगलाच रंग चढला आहे..विशेषतः गोकुंदा जिल्हा परिषद गटातील खुल्या प्रवर्गातील एकमेव जागेसाठी सर्व प्रमुख पक्षांत चुरस शिगेला पोहोचली आहे. भाजप, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, दोन्ही शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी यासाठी आपापले मोर्चे उघडले आहेत..भाजपत उमेदवारीसाठी जबरदस्त चढाओढ सुरू असूनस अनिरुद्ध केंद्रे हे चर्चेतले नाव ठरत आहे. मागील निवडणुकीत पक्षाच्या निर्णयाचा मान राखत त्यांनी आपला दावा मागे घेतला होता. मात्र, यावेळी ते पुन्हा जोरदार तयारीत आहेत. भाजपत दिनकर दहिफळे, संदीप केंद्रे, दत्ता आडे, मुसा खान पठाणसह अनेक दावेदारांची नावे पुढे येत आहेत. तर मुस्लिम मतदारसंख्येचा विचार करून मुस्लिम उमेदवारालाही संधी द्यावी, अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी केली आहे. ॲड. प्रतीक केराम यांचे नावही चर्चेत असले, तरी त्यांनी अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही..राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात उमेदवारीचा पेचराष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात उमेदवारीवर पेच निर्माण झाला आहे. शेख सलीम शेख मदार आणि शेख सरू ही नावे आघाडीवर असून, जिल्हा परिषद जागेवर मुस्लिम उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिक मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाला संतुलन साधावे लागणार आहे. दरम्यान, प्रकाश गब्बा राठोड, प्रवीण म्याकलवार, अनिल पाटील, राजू पाटील सुरोशे, राहुल नाईक, प्रेमसिंग पवार, रमेश राठोड आणि पांडुरंग राठोड ही नावेही सक्रिय चर्चेत आहेत..शिवसेनेचे दोन्ही गटही मैदानातशिवसेनेकडून बालाजी मुरकुटे आणि अजय कदम, तर शिवसेना (यूबीटी)कडून मारोती दिवसे पाटील आणि करण येंड्रलवार ही नावे चर्चेत आहेत. दोन्ही गटांत अंतर्गत चढाओढ मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, उमेदवारीचा तिढा वाढत असल्याचे दिसते..काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सज्जकाँग्रेसमध्ये सुभाष बाबू राठोड यांच्या नावावर एकमताची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. पक्षांतर्गत सुद्धा या प्रयत्नांना गती आली आहे..Deglur ZP Elections : ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीची धामधूम; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल.गोकुंदा गट केंद्रस्थानीगोकुंदा जिल्हा परिषद गटातील ही चुरस संपूर्ण तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरत आहे. पुढील काही दिवसांत पक्षांतर्गत बैठकांनंतर युती, उमेदवारी आणि अधिकृत निर्णय स्पष्ट होणार आहेत. दावेदारांमध्ये नाराजी, बंडखोरी आणि आंतरकलह टाळणे हे सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. पुढील घडामोडींनी हे राजकीय समीकरण कोणाच्या बाजूने कलते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..