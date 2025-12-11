Nanded Accident: हायवाने वृद्धाला चिरडले कुंडलवाडीत वाळूमाफियांचा धुमाकूळ

कुंडलवाडी : येथील नगरपालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी गंगाधर भोसले (वय ६२, साठेनगर परिसर) यांना बुधवारी (ता.१०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास भरधाव वाळूने भरलेल्या हायवाने जोराची धडक दिली..या अपघातात त्यांच्या दोन्ही पायांवरून हायवाची चाके गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना नांदेड येथे हलविण्यात आले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. बिलोली तालुक्यातील गंजगाव येथील वाळू घाट दोन दिवसांपासून सुरू झाला आहे..शहर व परिसरात वाळू माफियांचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू आहे. धर्माबाद मार्गे दररोज हजारो ब्रास वाळूची वाहतूक केली जात आहे. नागरी वस्तीमधूनच भरधाव हायवा चालवून वाळू माफिया नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत आहेत..Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू.बुधवारी (ता.१०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास वाळूने भरलेला (एमएच १४ एचजी ७२९१) या क्रमांकाचा हायवा गंगाधर भोसले यांच्या अंगावरून गेला. या प्रकरणी कुंडलवाडी पोलिस ठाण्यात अजय गंगाधर भोसले यांच्या फिर्यादीवरून हायवा चालक नवनाथ यादवराव अंभोरे (वय २२, रा. दाती, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली, ह.मु. नरसी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.