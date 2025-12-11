नांदेड

Nanded Accident: हायवाने वृद्धाला चिरडले कुंडलवाडीत वाळूमाफियांचा धुमाकूळ

कुंडलवाडी : येथील नगरपालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी गंगाधर भोसले (वय ६२, साठेनगर परिसर) यांना बुधवारी (ता.१०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास भरधाव वाळूने भरलेल्या हायवाने जोराची धडक दिली.

