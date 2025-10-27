Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी’साठी मिळाली स्थगिती; लाभार्थी महिलांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास, सरकारचे महिलांकडून आभार

नांदेड : लोकप्रिय असलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेला सरकारने अखेर तात्पुरती स्थगित केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलावर्गाची नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते..या निर्णयामुळे महिलांना ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लाभार्थी महिलांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेने राज्यातील महिलांपर्यंत थेट आर्थिक मदत पोहोचवून महायुती सरकारसाठी मोठा राजकीय फायदा मिळवून दिला होता. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेने सरकारसाठी गेमचेंजर ठरल्याचे मानले जाते..मात्र, अलीकडेच राज्याच्या आर्थिक ताणाचा विचार करून सरकारने कठोर भूमिका घेत महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केली. त्यामुळे अनेक महिलांना हप्ता मिळण्यात अडथळे आले आणि नाराजी निर्माण झाली होती. महिलांमधील असंतोष वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे..त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले असून, सप्टेंबरसाठीचा निधीही उपलब्ध झाल्याने योजनेचा वेग पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले होते..ग्रामीण व शहरी भागात महिलांना थेट आर्थिक मदतीचा फायदा पोहोचविणारी ही योजना महाराष्ट्रात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आधारस्तंभ ठरली आहे. दरम्यान, लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करताना शासनाने काही महिलांना योजनेतून वगळले आहे..Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....यामध्ये चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र-राज्य शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी, शासकीय सेवेतील कर्मचारी, एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थी भगिनी, तसेच वयाची चुकीची नोंद किंवा निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिला यांचा समावेश आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया थांबवण्याच्या निर्णयानंतर अनेक महिलांनी सरकारचे आभार मानले आहेत. आता आमची दिवाळी उजळेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक लाडक्या बहिणींनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.