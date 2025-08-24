Marathi School: मारतळा जिल्हा परिषद शाळेत छतावाटे गळती; तिसऱ्या वर्गातील वर्ग खोली धोकादायक, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा प्रश्नाखाली

मारतळा : येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोलीत छतावाटे पावसाचे पाणी गळत आहे. त्यामुळे छताचा गिलावा गळून पडत असल्याने शाळेत विद्यार्थी बसवणे धोकादायक बनले आहे..नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीत मारतळा (ता. लोहा) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील तिसऱ्या वर्गासाठी असलेल्या वर्ग खोलीला गळती लागली. भिंतीही ओलसर असून, काही ठिकाणी छताचा गिलावा गळून पडत आहे..त्यामुळे या वर्गात विद्यार्थी बसवणे धोकादायक असल्याचा लेखी अहवाल शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रमेश ढेपे, मुख्याध्यापक यांच्या स्वाक्षरीनिसी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवल्याची माहिती मुख्याध्यापक रवी ढगे यांनी दिली. .Nanded Airport Closed: नांदेड विमानतळ बंद, धावपट्टीवर खड्डे, हवाई सेवा ठप्प; ढिसाळ कारभाराचा फटका .गळक्या खोलीमुळे व गिलावा पडत असल्याने खोली धोकादायक बनल्याने तिसरा व चौथ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना एकत्रित दाटीवाटीने बसवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.