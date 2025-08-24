नांदेड

Marathi School: मारतळा जिल्हा परिषद शाळेत छतावाटे गळती; तिसऱ्या वर्गातील वर्ग खोली धोकादायक, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा प्रश्नाखाली

Classroom Water Seepage: मारतळा येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या तिसऱ्या वर्ग खोलीत छतावाटे पावसाचे पाणी गळत आहे. छताचा गिलावा गळून पडत असल्यामुळे विद्यार्थी धोक्यात आहेत आणि दाटीवाटीने बसवले जात आहेत.
Marathi Schoolsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारतळा : येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोलीत छतावाटे पावसाचे पाणी गळत आहे. त्यामुळे छताचा गिलावा गळून पडत असल्याने शाळेत विद्यार्थी बसवणे धोकादायक बनले आहे.

Marathi schools
Nanded district education
Classroom infrastructure problems

