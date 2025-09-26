नांदेड

Nanded Flood: नदीकाठचे ग्रामस्थ जागून काढतात रात्र; महापुराची भीती, लेंडी-तेरू काठच्या ग्रामस्थांच्या जिवाला घोर

Lendi River Flood: मुक्रमाबाद आणि शेजारील कर्नाटका आणि लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे लेंडी व तेरू नद्यांचा पातळी वाढली आहे. गावांमध्ये पाणी घुसून नागरिकांना संकटाचा सामना करावा लागतोय.
मुक्रमाबाद : गेल्या एक महिन्यापासून मुक्रमाबादसह शेजारील कर्नाटक व लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे लेंडी व तेरू नद्यांनी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. लेंडी धरणाची चुकीच्या पद्धतीने गळती वाढविल्यामुळे नदीचे पाणी गावशिवरात धडकत आहे.

