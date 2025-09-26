Nanded Flood: नदीकाठचे ग्रामस्थ जागून काढतात रात्र; महापुराची भीती, लेंडी-तेरू काठच्या ग्रामस्थांच्या जिवाला घोर

मुक्रमाबाद : गेल्या एक महिन्यापासून मुक्रमाबादसह शेजारील कर्नाटक व लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे लेंडी व तेरू नद्यांनी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. लेंडी धरणाची चुकीच्या पद्धतीने गळती वाढविल्यामुळे नदीचे पाणी गावशिवरात धडकत आहे. .पुराचे पाणी गावांमध्ये घुसून पुन्हा आस्मानी संकट येईल, या भीतीपोटी नदीकाठच्या अनेक गावांतील नागरिक अख्खी रात्र जागून काढत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी नदीला १८८४ नंतर पहिल्यांदाच एवढा महापूर आला होता. मुखेड तालुक्यातील हासनाळ येथे पाच आणि उदगीर-देगलूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलावरून चार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. .या महापुरात गुरेढोरे वाहून गेली, असून अनेकांच्या घरांची पडझड होऊन संसार उघड्यावर आला आहे. एका महिन्यात लेंडी नदीला पाच वेळा महापूर आला असून, चिंचगाव, हाळणी, रावी, परतपूर, देगाव, हातराळ, कलंबर, बामणी, वळंकी, मुक्रमाबाद, भिंगोली, भेंडेगाव, मारजवाडी, भासवाडी, हासनाळ आणि कोळनूर या गावांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे..पूर आला तेव्हाच प्रशासनाकडून सुरक्षित स्थळी रहावे व आपल्यासह आपल्या कुटुंबाचा जीव वाचवावा असे सांगण्यात येते. पण जीवित घटना घडू नये, सर्व नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्यासाठी प्रशासनाकडून काहीच उपाययोजना करण्यात येत नाही, हे दुर्देवच आहे.-मन्मथ खंकरे, मुक्रमाबाद..अचानक नदीचे पाणी घरात शिरले. लाटा पाहून जीवाचा थरकाप उडाला. मृत्यू काय असते ते त्यादिवशी जवळून पाहिले. अजून नदीला पूर येतच आहे. त्यामुळे आम्ही दहा-दहा समुहाने रात्रीच्या वेळी नदीच्या काठावर गस्त घालत आहोत.-मंटू बोयवार.एक महिन्यापासून कधी दिवसा, तर कधी रात्री नदीचे पाणी घरात शिरत असल्यामुळे आमचा जीव टांगणीला आहे. भीतीने आम्ही रात्र जागून काढत आहोत.-दादाराव गुमडे, मुक्रमाबाद.Ahilyanagar Rain update: 'शेवगाव, श्रीगोंदे, कर्जत तालुक्यांना झोडपले'; नदीमाय आली अंगणात, अनेक कुटंबाची घरेदारे, गेली पाण्याखाली.कधी नव्हे एवढा महापूर येऊन पाणी गावात शिरले होते. नदी शेजारी असलेली सर्वच घरे, शेती वाहून गेली. कोणत्याही क्षणी घरात पाणी येऊन धोका होऊ शकतो म्हणून आम्ही गावकऱ्यांना सोबत घेऊन रात्र जागून काढत आहोत.-बाबूराव नाईक, माजी पंचायत समिती सदस्य.आजही नदीचे पात्र भरून वाहत आहे. सतत पाऊस पडत असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी नदीचे पाणी गावात येऊन परत सगळेच वाहून जातील या भीतीने आम्ही गावाभोवती खडा पहारा देत आहोत. नदीच्या पाण्याचा चढ-उतार दिसताच एकमेकांना धीर देतो.-आनंद गोजेगावे, वळंकी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.