लॉयन्सच्या डब्याची इंग्लंडकडे कूच; रंगनाथ देशपांडे यांच्याकडून दोनशे डब्याचे योगदान

नांदेड : येथील लाॅयन्सचा डबा आता परदेशात पोहंचला आहे. या उपक्रमाला नुकतेच अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या परंतु नांदेडच्या एका दानशुर व्यक्तीने गरजु व कोरोना रुग्णांच्या (Corona virus) नातेवाईकांसाठी ३०० डब्यांचे योगदान दिले होते. हे वृत्त ताजे असतानाच पुन्हा इंग्लंडमध्ये (England) वास्तव्यास असलेल्या मुधोळकर दाम्पत्याने दोनशे डब्बे वाटप केले. बुधवारी (ता. पाच) स्नेहा व मंगेशकुमार मुधोळकर या नवपरिणीत जोडप्याने गरजूंना दोनशे डबे उभयतांच्या हाताने देऊन आपल्या लग्नाचा स्वागत समारंभ (Marriage Resption program) आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा केला. Lions' coach marches to England; Contribution of 200 coaches by Ranganath Deshpande

मूळचे नांदेड निवासी असलेले रंगनाथ देशपांडे यांची कोविड संक्रमण काळात देशवाशियांची काहीतरी मदत करावी अशी तीव्र इच्छा होती. मनपाचे क्षेत्रीय अधिकारी कुमार कुलकर्णी यांच्या सल्ल्यानुसार लॉयन्स क्लब नांदेड सेंट्रलला एक हात मदतीचा पुढे केला. लॉयन्स परिवारातर्फे शंभर टक्के लोकसहभागातून चालवण्यात येत असलेल्या उपक्रमामध्ये बुधवारी ५०० डबे वितरीत करण्यात आले. त्यामध्ये कै. कृष्णराव देशपांडे व कै. डॅा. प्रभाकर टोके यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ अंजली व रंगनाथ देशपांडे इंग्लंड यांच्यातर्फे रेल्वे स्थानक व बस स्थानकातील ३०० प्रवाशांना गोड जेवण देण्यात आले. भविष्यात देखील अॅड. दिलीप ठाकूर यांच्या समाजोपयोगी उपक्रमांना आर्थिक मदत करणार असल्याची ग्वाही देशपांडे यांनी मोबाईलवरुन बोलताना दिली.

नांदेड जिल्हा भावसार क्षत्रिय समाजाचे सक्रीय कार्यकर्ते रामदास मुधोळकर यांचे चिरंजीव मंगेशकुमार यांचा विवाह स्नेहा यांच्या समवेत दोन मे रोजी संपन्न झाला. कोरोना लॉकडाऊन असल्यामुळे मोजक्याच नातेवाईकांच्या उपस्थितीत लग्न साधेपणात उरकून घ्यावे लागले. बचत झालेल्या पैशाचा सदुपयोग व्हावा या उद्देशाने पत्रकार अनिरुद्ध दांडगे यांच्या सल्ल्यानुसार या विवाहा प्रित्यर्थ रामदास मुधोळकर व परिवारातर्फे चैतन्यनगर परिसरातील तसेच वृद्धाश्रमातील २०० गरजवंतांना मिष्ठान्न भोजन देण्यात आले. पाचशे डबे वितरण करण्यासाठी दिलीपभाऊ ठाकूर यांच्या समवेत अरुणकुमार काबरा, संतोष ओझा, सुरेश शर्मा, राजेशसिंह ठाकुर, मन्मथ स्वामी, विशाल सरोदे यांनी परिश्रम घेतले.