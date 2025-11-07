नांदेड

Nanded Crime: पिंपळगाव ढगे येथे वृद्ध महिलेचा खून; सोन्याचे दागिने लंपास

Nanded News: शेतात कामासाठी गेलेल्या वृद्ध महिलेचा खून करून तिच्या अंगावरील दागिने लांबविल्याची घटना तालुक्यातील पिंपळगाव ढगे येथे उघडकीस आली. अहिल्याबाई मसाजी ढगे असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे.
