Nanded Crime: पिंपळगाव ढगे येथे वृद्ध महिलेचा खून; सोन्याचे दागिने लंपास

लोहा : शेतात कामासाठी गेलेल्या वृद्ध महिलेचा खून करून तिच्या अंगावरील दागिने लांबविल्याची घटना तालुक्यातील पिंपळगाव ढगे येथे उघडकीस आली. अहिल्याबाई मसाजी ढगे (वय ७२) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे..अहिल्याबाई ढगे सोमवारी सकाळी शेतात सोयाबीन मळणी यंत्र चालविण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र, काही वेळानंतर त्या मृतावस्थेत आढळून आल्या. प्रथमदर्शनी त्यांच्या नाकातून रक्तस्राव झाल्याचे दिसून आले, तसेच अंगावरील सोन्याचे दागिने गायब असल्याचे आढळले..त्यामुळे त्यांचा खून करून चोरीचा प्रयत्न झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. लोहा पोलिसांनी पंचनामा करून आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..पोलिसांनी (ता. ४) सायंकाळी सात ते आठ संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यानंतर काहींची सुटका केली. दरम्यान, एका संशयितास सध्या पोलिसांनी अधिक चौकशीसाठी ताब्यात ठेवले आहे..Sangli Crime News : सांगलीत ऐन दिवाळीत खुनाची घटना, औद्योगिक वसाहतीत तरुणाचा दगडाने ठेचून खून.मृत महिलेच्या मुलीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील काही तासांत गुन्ह्याची उकल होईल, अशी माहिती लोहा पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक संतोष पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.