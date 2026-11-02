Nanded News: शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीचा तगादा भोवला! क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा श्रीराम फायनान्स कार्यालयात राडा

लोहा : कर्जदार शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि श्रीराम फायनान्सकडून सक्तीने कर्जवसुली केली जात असल्याच्या आरोपावरून क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी (ता. २) सकाळी अकराच्या सुमारास लोहा शहरातील श्रीराम फायनान्सच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांनी केले असतानाही कंपन्यांचे वसुली प्रतिनिधी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकऱ्यांकडे सक्तीने वसुली करीत असल्याचा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केला आहे. लोहा शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या श्रीराम फायनान्स कार्यालयातील वसुली अधिकारी ग्रामीण भागात जाऊन कर्जदार शेतकऱ्यांवर वसुलीसाठी दबाव आणत असल्याची माहिती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली. त्यानंतर संघटनेचे प्राध्यापक बाळासाहेब जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष शहाजी शिंदे, जिल्हा संघटक कैलास पवळे, तालुकाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी कार्यालयात धडक देत तोडफोड केली..सक्तीच्या वसुलीमुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडत आहेत. अवाजवी व्याजदर आकारणे, कर्जवसुलीसाठी कुटुंबीयांची नाहक बदनामी करणे असे प्रकार होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. नुकतेच माळकौठा (जि. नांदेड) येथील कर्जदार शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांचा खून झाल्याची घटना ताजी असतानाही फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीचा तगादा सुरूच असल्याबद्दल संघटनेने संताप व्यक्त केला.यावेळी कार्यकर्त्यांनी 'शेतकरी जिंदाबाद', 'क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा विजय असो' अशा घोषणा देत कार्यालयात तोडफोड केली. फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत कडक निर्बंध पाळावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला..राज्यभर आंदोलनाचा इशारासंघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बाळासाहेब जाधव यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली प्रतिनिधींनी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, अन्यथा त्यांचा बंदोबस्त करू, असा इशारा दिला. तर संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी श्रीराम फायनान्ससह मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीवर तातडीने निर्बंध घालावेत, कर्जदार शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होऊ देऊ नये, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या मुलांचा संयम सुटत चालला असून कंपन्यांनी वसुलीची पद्धत बदलली नाही, तर राज्यभर त्यांच्या कार्यालयांमध्ये तोडफोड केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.शाखाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद नाहीदरम्यान, लोहा येथील श्रीराम फायनान्सचे शाखाधिकारी महेश एस. यांच्याशी 'सकाळ'ने संपर्क साधला असता, त्यांनी दोन मिनिटांनी फोन करतो, असे सांगून संपर्क तोडला. त्यानंतर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.