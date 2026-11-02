नांदेड

Nanded News: शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीचा तगादा भोवला! क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा श्रीराम फायनान्स कार्यालयात राडा

Farmers Group Protests Against Forced Loan Recovery in Loha: फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीची पद्धत बदलावी; क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा इशारा
Farmers Loan Recovery Dispute Sparks Protest as Shriram Finance Office Is Vandalised by Activists in Loha Maharashtra District

Farmers Loan Recovery Dispute Sparks Protest as Shriram Finance Office Is Vandalised by Activists in Loha Maharashtra District

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोहा : कर्जदार शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि श्रीराम फायनान्सकडून सक्तीने कर्जवसुली केली जात असल्याच्या आरोपावरून क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी (ता. २) सकाळी अकराच्या सुमारास लोहा शहरातील श्रीराम फायनान्सच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली.

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