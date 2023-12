Nanded News : तब्बल एक कोटी १३ लाखांचे मोबाइल मिळाले परत

जुना मोबाइल खरेदी करताना...

केंद्र शासनाच्या संचार साथी पोर्टलवरील KNOW YOUR MOBILE APP वर मोबाईलचा आयएमईआय चेक करून खरेदी करावा. मोबाईल किंवा चोरीचा गहाळ असल्यास IMEI IS BLACK LISTED Do not use this device without permission असा मेसेज दाखवितो, त्यामुळे असा मोबाईल खरेदी करु नये. तसेच अशा प्रकारचा मोबाईल अनावधानाने प्राप्त झाल्यास जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर पोलीस विभागात आणून जमा करावा.