नांदेड

Nanded News : माझे कुटुंबीय जिंकूनही हरले, सक्षम हरूनही जिंकला; प्रेयसीची प्रतिक्रिया, प्रेयसीने मृतदेहाशीच बांधली लग्नगाठ

सक्षम ताटे या तरुणाची गोळ्या झाडून व फरशी डोक्यात घालून निर्घृण हत्या गुरुवारी (ता. २७) झाली होती.
aachal mamidwar

aachal mamidwar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड - शहरातील इतवारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सक्षम ताटे या तरुणाची गोळ्या झाडून व फरशी डोक्यात घालून निर्घृण हत्या गुरुवारी (ता. २७) झाली होती. मुलीसोबत असलेले प्रेम प्रकरण समोर आल्याने तिचे वडील गजानन मामीडवार, भाऊ हिमेश मामीडवार आणि साहिल मामीडवार यांनी ही हत्या केली.

Loading content, please wait...
crime
brother
family
marriage
boyfriend
father and son
Woman
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com