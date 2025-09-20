नांदेड

Nanded News: नांदेड जिल्ह्यासाठी ५५३ कोटींचा निधी; अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना सोमवारपासून मदत

Flood Compensationजिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकनग्रस्तांना मदतीसाठी शासनाने जिल्ह्यासाठी ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
नांदेड : जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकनग्रस्तांना मदतीसाठी शासनाने जिल्ह्यासाठी ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ‘डीबीटी’द्वारे सोमवारपासून (ता. २२) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

