Nanded News: नांदेड जिल्ह्यासाठी ५५३ कोटींचा निधी; अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना सोमवारपासून मदत

नांदेड : जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकनग्रस्तांना मदतीसाठी शासनाने जिल्ह्यासाठी ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 'डीबीटी'द्वारे सोमवारपासून (ता. २२) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. .बँकांनी हा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात वळवू नये किंवा वसुलीसाठी वापरू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी राहील, याची दक्षता जिल्हा प्रशासन घेणार आहे. मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व संबंधित तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत पाठविलेल्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यता देत तसा शासन निर्णय काढला आहे..तहसीलदारांकडून याद्या तयार करून पात्र शेतकऱ्यांना 'ओटीपी' पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर ई-केवायसी केल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. ५५३ कोटींपेक्षा अधिक निधीचा लाभ थेट खात्यात जमा होणार असल्याने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे..मंजूर झालेल्या मदतीनुसार जुन्या निकषांप्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. जिरायत पिकांसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत १७ हजार रुपये, फळपिकांसाठी २२ हजार ५०० तर शेतजमीन खरडून गेल्यास प्रतिहेक्टर ४७ हजार, गाळ किंवा मलबा जमा झालेल्या जमिनींसाठी प्रतिहेक्टर १८ हजारांची मदत दिली जाणार आहे..सात लाख शेतकरी बाधितअतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या, तर काही ठिकाणी गाळ व मलबा साचला. या नैसर्गिक आपत्तीत जिल्ह्यातील सुमारे सात लाख चार हजार ३१३ शेतकरी बाधित झाले. एकूण सहा लाख ४८ हजार ५३३ हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे..Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई.नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, हे वास्तव पाहणीत समोर आले. पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. पंचनामे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच ५५३ कोटींची मदत जाहीर केली. ही रक्कम थेट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.-अतुल सावे, पालकमंत्री, नांदेड.