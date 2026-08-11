नांदेड

Pimpal Tree Branch Accident: खेळताना पिंपळाची फांदी तुटली अन् मुलगा पडला विहिरीत

Tree Branch Breaks During Rescue Attempt: माहूर तालुक्यातील लसनवाडी येथे मित्रांसोबत खेळताना विहिरीत पडलेला प्लॅस्टिकचा बॉल काढण्याच्या प्रयत्नात ११ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पिंपळाची
Pimpal Tree Branch Accident

Pimpal Tree Branch Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वानोळा: माहूर तालुक्यातील लसनवाडी येथे मित्रांसोबत खेळताना प्लॅस्टिकचा बॉल काढण्याच्या प्रयत्नात ११ वर्षीय बालकाचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. गजानन विकास राठोड (वय ११) असे मृत बालकाचे नाव आहे.

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