Pimpal Tree Branch Accident: खेळताना पिंपळाची फांदी तुटली अन् मुलगा पडला विहिरीत

वानोळा: माहूर तालुक्यातील लसनवाडी येथे मित्रांसोबत खेळताना प्लॅस्टिकचा बॉल काढण्याच्या प्रयत्नात ११ वर्षीय बालकाचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. गजानन विकास राठोड (वय ११) असे मृत बालकाचे नाव आहे. .या घटनेने लसनवाडी परिसरावर शोककळा पसरली असून, राठोड कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी चारच्या सुमारास गजानन मित्रांसोबत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या परिसरात खेळत होता..IIT Bombay Exam: आयआयटी बॉम्बे परीक्षेत गैरप्रकार? कॉपीसाठी ७०० रूपयांच्या मोबाईलचा वापर, पोलिसांकडून तपास सुरू .खेळताना प्लॅस्टिकचा बॉल शाळेजवळील सार्वजनिक विहिरीत पडला. बॉल काढण्यासाठी गजाननने विहिरीशेजारील पिंपळाच्या झाडाच्या फांद्यांचा आधार घेतला. मात्र, बॉल काढण्याच्या प्रयत्नात अचानक फांदी तुटल्याने त्याचा तोल गेला आणि तो थेट विहिरीत कोसळला..DSK Case: डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५७२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. विहिरीत ४० फूट पाणी असल्याने बचावकार्यात मोठी अडचण निर्माण झाली. मोटारपंपाच्या साहाय्याने विहिरीतील पाणी उपसण्याचे काम सुरू करण्यात आले. तब्बल सात तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास गजाननचा मृतदेह विहिरीबाहेर काढला. त्याच्या पश्चात आई-वडील, एक भाऊ असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.