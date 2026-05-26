Nagpur Goa Shaktipeeth Highway : भाविकांच्या भावनांशी खेळ? शक्तिपीठ महामार्गावरून माहूर तीर्थक्षेत्र थेट 17 किलोमीटर लांब ढकलले; नव्या नकाशात कोणता केला बदल?

माहूर (नांदेड) : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यावरून आता नाराजी व्यक्त होत (Mahur Renuka Mata temple highway connectivity issue) आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शक्तिपीठ मानल्या जाणाऱ्या श्री रेणुका मातेच्या माहूर तीर्थक्षेत्रालाच या महामार्गातून वगळण्यात आल्याची टीका होत आहे..सरकारने 'शक्तिपीठ महामार्ग' असे नाव देत भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान करण्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात माहूर हे तीर्थक्षेत्र महामार्गापासून तब्बल १७ किलोमीटर दूर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, भाविक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या या महामार्ग प्रकल्पाला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. सुमारे ८३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची सुरुवातीची लांबी ८०२ किलोमीटर होती. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती आणि भूसंपादन प्रक्रियेलाही प्रारंभ झाला होता..दरम्यान, कोल्हापूरसह विविध भागांत शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी महामार्गाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडल्यानंतर सरकारने सुधारित आराखडा तयार केला. नवीन आराखड्यानुसार, महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटरवरून ८५६ किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे..मात्र, या बदलामध्ये शक्तिपीठांना थेट जोडण्याचा मूळ उद्देशच हरवल्याची टीका होत आहे. श्री रेणुका माता मंदिर, दत्त शिखर आणि अनसूया माता मंदिरामुळे देशभर प्रसिद्ध असलेले माहूर तीर्थक्षेत्र महामार्गाच्या मुख्य मार्गापासून १७ किलोमीटर दूर गेले आहे. महागाव तालुक्यातील खडका आणि आर्णी तालुक्यातील कोसदनी गावाजवळून महामार्ग नेण्याचा प्रस्ताव असून, माहूरला थेट जोडण्याऐवजी वळसा घालण्यात आल्याचे समोर आले आहे..स्थानिकांच्या मते, माहूरला महामार्गाशी थेट जोडले असते तर धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळाली असती. त्यातून स्थानिक व्यापार, रोजगार आणि परिसराच्या विकासालाही गती मिळू शकली असती. मात्र, सरकारने 'शक्तिपीठ' हे नाव केवळ कागदावर ठेवत प्रत्यक्षात प्रमुख तीर्थक्षेत्रांनाच दूर ठेवले असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..दरम्यान, माहूरप्रमाणेच इतर अनेक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचेही महामार्गापासूनचे अंतर वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये औंढा नागनाथ १४ किलोमीटर, परळी वैजनाथ ११ किलोमीटर, तुळजापूर १४ किलोमीटर, पंढरपूर २५ किलोमीटर, कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिर ८ किलोमीटर, कुणकेश्वर शिवमंदिर २५ किलोमीटर आणि रेडी गणपती ३२ किलोमीटर अंतरावर राहणार आहेत.