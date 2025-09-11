Illegal Sand Mining: अवैध‌ वाळू‌ उपसा‌; स्फोट घडवून बोटी केल्या नष्ट, उस्माननगर पोलिसांनी गोदावरी नदीपात्रामध्ये केली कारवाई

मारतळा : कामळज (ता. लोहा) शिवारातील गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपशावर पोलिस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाने मंगळवारी सायंकाळपासून बुधवारी (ता. दहा) दुपारी दोनपर्यंत कारवाई केली. या कारवाईत यंत्रसामग्रीसह एकूण एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी चार जणांवर गुन्हा नोंद करून जप्त केलेल्या मोठ्या चार बोटी जिलेटिनद्वारे स्फोट घडवून नष्ट करण्यात आल्या आहेत..उस्माननगर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन फ्लॅश आउट’अंतर्गत येळी गावाजवळील नदीपात्रात बोटीने गस्त घालताना कामळज परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आले. पोलिस पथक दिसताच संशयितांनी पळ काढला. मात्र, त्यांच्याकडील साहित्य जप्त करण्यात आले. .Pune News: खड्डे, अरुंद रस्त्यांनी वाहनचालकांचीच कोंडी; चिंचवड परिसरात मेट्रो विस्ताराच्या कामात नियोजनाची गरज.पथकाने चार फायबरच्या मोठ्या बोटी (किंमत प्रत्येकी अंदाजे १५ लाख) आणि चार लहान इंजिन बोटी (प्रत्येकी दहा लाख रुपये) असा एकूण एक कोटीचा मुद्देमाल जप्त केला. या बोटी वाळू उपसासाठी वापरण्यात येत होत्या, अशी माहिती ग्राम महसूल अधिकारी मोतीराम पवार यांनी दिली..ही कारवाई कंधार उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, सपोनि संजय निलपत्रेवार, फौजदार गजानन गाडेकर, अशोक हंबर्डे, गंगाधर चिंतोरे यांच्यासह पोलिस पथक सहभागी होते. महसूल विभागातर्फे नायब तहसीलदार संदीप हंडगे, मंडळ अधिकारी शिवकांता पवार, ग्राम महसूल अधिकारी मोतीराम पवार आणि त्यांचे सहकारी राजू इंगळे, लक्ष्मण बोधने, लाडेकर, संजय मेहूणकर, एकांडे, बोधगिरे व मुंडे यांनी केली..OBC Reservation Nanded : मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही; नांदेड शहरामध्ये ओबीसी हक्क परिषदेत ठराव.या चौघांवर गुन्हा नोंदशंकर प्रकाश भरकडे, संतोष ज्ञानेश्वर भरकडे (दोघे रा. कौडगाव), संजय शेषराव जाधव (रा. चिंचोली), भगवान पंडित भोंग (रा. मारतळा) यांच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.