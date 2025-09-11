नांदेड

Illegal Sand Mining: अवैध‌ वाळू‌ उपसा‌; स्फोट घडवून बोटी केल्या नष्ट, उस्माननगर पोलिसांनी गोदावरी नदीपात्रामध्ये केली कारवाई

Sand Mining: कामळज शिवारातील गोदावरी नदीपात्रात पोलिस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाने मंगळवारी सुरू केलेल्या कारवाईत एक कोटी रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. अवैध वाळू उपशासाठी वापरल्या जात असलेल्या बोटींना जिलेटिनद्वारे नष्ट करण्यात आले.
Illegal Sand Mining

Illegal Sand Mining

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारतळा‌ : कामळज (ता. लोहा) शिवारातील गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपशावर पोलिस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाने मंगळवारी सायंकाळपासून बुधवारी (ता. दहा) दुपारी दोनपर्यंत कारवाई केली. या कारवाईत यंत्रसामग्रीसह एकूण एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी चार जणांवर गुन्हा नोंद करून जप्त केलेल्या मोठ्या चार बोटी जिलेटिनद्वारे स्फोट घडवून नष्ट करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
police
sand
Godavari River
Police Inquiry
Environmental impact of sand mining

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com