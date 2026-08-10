Nanded Tragedy : अनुकंपा नियुक्तीची स्वप्ने अर्ध्यावरच खंडित; मरखेलच्या मंदार बोधकुले यांचे हृदयविकाराने अकाली निधन

देगलूर : आयुष्याची असंख्य स्वप्ने डोळ्यांत साठवून नव्या उमेदीने जगण्याची तयारी सुरू असतानाच नियतीने क्रूर घाव घातला. शिक्षण पूर्ण करून कुटुंबाचा आधार बनण्याची आस बाळगणाऱ्या मरखेल येथील मंदार माधवराव बोधकुले (वय २५) यांचे रविवारी ता.९ रोजी पहाटे घरी झोपेत असतानाच तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले. .या धक्कादायक घटनेने मरखेलसह परिसरात शोककळा पसरली असून, "अर्ध्यावरती डाव मोडला..." अशा शब्दांत ग्रामस्थ आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत.बी. फार्मची पदवी संपादन केलेल्या मंदारसमोर उज्ज्वल भवितव्याची दारे खुली होण्याच्या उंबरठ्यावर होती. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षा यादीत त्याचा दुसरा क्रमांक होता. नोकरीची संधी हाती येऊन कुटुंबाचा आधार बनण्याची स्वप्ने साकार होण्याआधीच नियतीने त्याला कायमचे हिरावून नेले..मंदार हा मरखेलच्या माजी सरपंच सुशिलाबाई रेगोडे यांचा नातू, तर शिक्षिका सुरेखा माधवराव बोधकुले यांचा मुलगा होता. अत्यंत शांत, सुस्वभावी, मनमिळावू आणि हसतमुख स्वभावामुळे तो गावातील प्रत्येकाचा लाडका बनला होता. मित्रपरिवार, नातेवाईक आणि गावकऱ्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध जपणाऱ्या मंदारच्या अकाली निधनाने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.त्याच्या निधनाची बातमी वाऱ्यासारखी गावभर पसरताच शेकडो नागरिकांनी बोधकुले कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी धाव घेत अंतिम दर्शन घेतले. प्रत्येकाच्या ओठांवर एकच प्रश्न होता— "इतक्या लहान वयात नियतीने असा घाला का घातला?" दुःखाने गावाचे वातावरण सुन्न झाले होते..उमलण्याआधीच कोमेजलेलं एक स्वप्न... शिक्षण, कर्तृत्व आणि कुटुंबाचा आधार बनण्याची उमेद घेऊन आयुष्याच्या नव्या वाटेवर पाऊल टाकण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच काळाने मंदारला हिरावून नेले. त्याच्या अकाली जाण्याने एका कुटुंबाचा आधार, मित्रांचा जिवलग आणि गावातील एक सुस्वभावी तरुण हरपला. उमलण्याआधीच कोमेजलेल्या या स्वप्नाने मरखेलच्या प्रत्येक डोळ्यात अश्रू आणि प्रत्येक मनात कायमची हुरहूर निर्माण करून ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.