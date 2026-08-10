नांदेड

Nanded Tragedy : अनुकंपा नियुक्तीची स्वप्ने अर्ध्यावरच खंडित; मरखेलच्या मंदार बोधकुले यांचे हृदयविकाराने अकाली निधन

अनुकंपा नियुक्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाच मंदार बोधकुले यांचे हृदयविकाराने अकाली निधन; मरखेल गावात शोककळा, स्वप्नांना अचानक विराम
25-year-old Mandar Bodhkule dies suddenly, leaving behind dreams of a career and supporting his family

25-year-old Mandar Bodhkule dies suddenly, leaving behind dreams of a career and supporting his family

Sakal

अनिल कदम
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देगलूर : आयुष्याची असंख्य स्वप्ने डोळ्यांत साठवून नव्या उमेदीने जगण्याची तयारी सुरू असतानाच नियतीने क्रूर घाव घातला. शिक्षण पूर्ण करून कुटुंबाचा आधार बनण्याची आस बाळगणाऱ्या मरखेल येथील मंदार माधवराव बोधकुले (वय २५) यांचे रविवारी ता.९ रोजी पहाटे घरी झोपेत असतानाच तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले.

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