नांदेड

Nanded News: फुलवळ परिसर हादरला; पायी जात असताना वृद्ध नदीत पडले अन्..

Drowning Incident in Manyad River Phulwada: फुलवळ तालुक्यात मन्याड नदीत ८५ वर्षीय वृद्ध बुडून मृत्युमुखी पडला. कंधार पोलिसांच्या तपासानुसार मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे.
Nanded News

Nanded News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फुलवळ, ता.१७ (बातमीदार) : कंधार येथून जवळच असलेल्या बहाद्दरपुरा मन्याड नदी पुलाजवळ नदीच्या पाण्यात बुडून ८५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१६) घडली.

Loading content, please wait...
Nanded
police
River
Drowning death
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com