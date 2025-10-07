Nanded News: अतिवृष्टीचा फटका; नांदगावच्या शेतकऱ्याने नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे संपविले जीवन

मारतळा : सततची नापिकी, आता झालेली अतिवृष्टी आणि कर्जबाजारीपणामुळे नांदगाव (ता. लोहा) येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्याने खदानीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. सहा) दुपारी उघडकीस आली..याप्रकरणी उस्माननगर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. राजीव नारायण भरकडे (वय ४२, रा. नांदगाव, ता. लोहा) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. राजीव यांच्याकडे तीन एकर शेती आहे. यंदा त्यांनी सोयाबीनची लागवड केली होती. मात्र, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले..त्यामुळे कर्ज फेडणे, घर चालविणे आणि मुलांचे शिक्षण याबाबत ते काही दिवसांपासून चिंतेत होते, असे त्यांच्या नातेवाइकांसह ग्रामस्थांच्या वतीने सांगण्यात आले. राजीव भरकडे शुक्रवारी (ता. तीन) सकाळी घरातून बाहेर पडले होते..मात्र, त्यानंतर ते घरी परतले नाही. नातेवाइकांनी शोध घेतला, पण ते कुठेही आढळून आले नाही. अखेर सोमवारी (ता. सहा) दुपारी मारतळा शिवारातील एका खदानीत त्यांचा मृतदेह तरंगताना दिसून आला..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.याबाबत माहिती मिळताच उस्माननगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. शवविच्छेदनानंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तपास उस्माननगर ठाण्याचे पोलिस करीत आहेत. त्यांच्या आत्महत्येमुळे गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृताच्या पश्चात आई, पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी व भाऊ असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.