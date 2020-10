जिल्ह्यात दहा केंद्रावर एम.एच.टी.-सीईटी-2020 प्रवेश परीक्षा होणार- जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन

नांदेड : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष मुंबई यांच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या एम.एच.टी.-सीईटी 2020 चे आयोजन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील नांदेड जिल्हयातील 10 केंद्रावर करण्यात आले आहे. ही परीक्षा येत्या 1 ते 9 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत पीसीबी ग्रुपसाठी तर 12 ते 20 ऑक्टोंबर दरम्यान पीसीएम ग्रुपसाठी होणार आहे. नांदेड जिल्हयात सर्व 10 केंद्रावर 18 हजार 920 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. एमएचटी-सीईटी- 2020 या प्रवेश परीक्षेच्या वेळापत्रक पुढील प्रमाणे असेल. पीसीबी गटात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र या विषयांसाठी ता. 1 ते 9 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीत ही परीक्षा सकाळी 7.30 ते दुपारी 12.30 पर्यंत प्रथम सत्रात तर दुपारी 12.30 ते सायं. 6.45 वा. पर्यंत द्वितीय सत्रात होईल. तसेच पीसीएम गटात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणीत या विषयांसाठी 12 ते 20 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीत ही परीक्षा सकाळी 7.30 ते दुपारी 12.30 पर्यंत प्रथम सत्रात तर दुपारी 12.30 ते सायं. 6.45 वा. पर्यंत द्वितीय सत्रात ही परीक्षा होणार आहे. हेही वाचा - नांदेड जिल्हा परिषदेत ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिमेसंदर्भात कार्यशाळा तपासणी करुन तापमाण सुरक्षित असेल तरच प्रवेश दिला जाईल जर एखादा परीक्षार्थी कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह किंवा संशयित असल्यास त्यांची परीक्षा शेवटच्या सत्रामध्ये घेण्यात येणार आहे. परीक्षार्थींना प्रवेश हा प्रथम सत्रासाठी सकाळी 7.30 वाजता तर द्वितीय सत्रासाठी दुपारी 12.30 वा. दिला जाईल. थर्मल स्कॅनिंग तपासणी जर सामान्य असेल तर प्रवेश अथवा अर्धा तास प्रतिक्षेनंतर पुन्हा तपासणी करुन तापमाण सुरक्षित असेल तरच प्रवेश दिला जाईल. जर तापमाण अधिक असेल तर परीक्षार्थीला घरी पाठवून देण्यात येईल. ता. 9 ऑक्टोंबर रोजी द्वितीय सत्रात पीसीबी गट आणि 20 ऑक्टोंबर रोजी द्वितीय सत्रात पीसीएम गटाच्या परीक्षार्थीची विलिगीकरणासह परीक्षा घेण्यात येईल. प्रत्येक केंद्रावर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातुन नांदेड शहरात येण्यासाठी विहित वेळेत बस सेवा आगारातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक केंद्रावर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पोलीस अधिक्षक यांच्या मार्फत पुरवण्यात येणार आहे. प्रत्येक केंद्रावर जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्यामार्फत आरोग्य पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रत्येक सत्रानंतर परीक्षा केंद्र सॅनिटाइज करुन घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी मास्क वापरणे आणि सामाजिक अंतर राखणे याबाबींचे पालन सक्तीने करावे, असे आवाहन शासकीय तंत्रनिकेतन एमएचटी-सीईटी 2020 परीक्षेचे डीएलओ पी. डी. पोपळे यांनी केले आहे.

