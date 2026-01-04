Nanded Municipal Election : बाहेरगावी गेलेले मतदार ठरू शकतात ‘गेमचेंजर’; पुणे, मुंबई, नागपूर, हैदराबाद येथील मतदारांसाठी फिल्डिंग

नांदेड - महापालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला असून, राजकीय पक्षांसह उमेदवारांनी आता बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या मतदारांचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण किंवा मजुरीसाठी पुणे, मुंबई, नागपूर, हैदराबादसह अन्य मोठ्या शहरांमध्ये स्थायिक झालेल्या मतदारांना मतदानासाठी नांदेडमध्ये आणण्यासाठी पक्षपातळीवर तसेच वैयक्तिक उमेदवारांकडून स्वतंत्र नियोजन सुरू झाले आहे..महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रत्येक मत निर्णायक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रभागनिहाय मतदारसंख्या, मागील निवडणुकांचे आकडे आणि अपेक्षित मतदानाची टक्केवारी याचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. अनेक प्रभागांमध्ये काहीशा मतांनीच निकाल फिरू शकतो, अशी स्थिती असल्याने बाहेरगावी गेलेले मतदार ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतात, असा राजकीय कार्यकर्त्यांचा अंदाज आहे..याच पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मतदारांच्या याद्या तपासून, कोणते मतदार सध्या शहराबाहेर आहेत, याची माहिती संकलित करण्यास सुरवात केली आहे.काही उमेदवारांनी पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत खास संपर्क पथके पाठवली असून, तेथे वास्तव्यास असलेल्या नांदेडकर मतदारांशी थेट संवाद साधला जात आहे.आपले मत महत्त्वाचे आहे, मतदानासाठी शहरात या, असे आवाहन करत प्रवासाचा खर्च, वाहन व्यवस्था आणि निवासाची सोय करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. काही पक्षांकडून मतदानाच्या आदल्या दिवशी खास बस, चारचाकी वाहने किंवा रेल्वे प्रवासाचे नियोजन केले जात असल्याची चर्चा आहे. आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अशा उपक्रमांकडे प्रशासनाचेही लक्ष आहे..मतदारांना कायदेशीर चौकटीत राहूनच मदत करता येईल, याबाबत उमेदवारांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन, आर्थिक लाभ किंवा आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही निवडणूक यंत्रणेकडून देण्यात आला आहे..घरोघरी भेटीसाठी धडाका सुरूएकीकडे प्रभागात कॉर्नर बैठका, पदयात्रा, घरोघरी भेटी सुरू असतानाच, दुसरीकडे ‘बाहेरगावी गेलेला मतदार’ हा प्रचाराचा नवा केंद्रबिंदू ठरत आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याचा हा प्रयत्न निवडणुकीच्या निकालावर किती प्रभाव टाकतो, हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. असे असले तरी सध्या नांदेडच्या राजकीय वातावरणात या मुद्द्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.