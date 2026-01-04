नांदेड

Nanded Municipal Election : बाहेरगावी गेलेले मतदार ठरू शकतात ‘गेमचेंजर’; पुणे, मुंबई, नागपूर, हैदराबाद येथील मतदारांसाठी फिल्डिंग

राजकीय पक्षांसह उमेदवारांनी आता बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या मतदारांचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे.
नांदेड - महापालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला असून, राजकीय पक्षांसह उमेदवारांनी आता बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या मतदारांचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण किंवा मजुरीसाठी पुणे, मुंबई, नागपूर, हैदराबादसह अन्य मोठ्या शहरांमध्ये स्थायिक झालेल्या मतदारांना मतदानासाठी नांदेडमध्ये आणण्यासाठी पक्षपातळीवर तसेच वैयक्तिक उमेदवारांकडून स्वतंत्र नियोजन सुरू झाले आहे.

