नांदेड

Nanded Crime : गोळीचा चुकला ‘नेम’, मग फरशीने केला ‘गेम’

जुन्या वैमनस्यातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी व दगडाने ठेचून खून झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड - जुन्या वैमनस्यातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी व दगडाने ठेचून खून झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२७) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास जुन्या नांदेड भागातील पैलवान टी-हाऊससमोर घडली. सक्षम गोविंद ताटे (वय २५, रा. मच्छी मार्केट, संघर्षनगर) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
crime
death
attack
Target
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com