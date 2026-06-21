नांदेड

Nanded: एसआयआरच्या कामात हयगायी करणाऱ्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांन आमदार श्रीजया चव्हाणांनी झापले, दोन दिवसांत काम पुर्ण करण्याची तंबी

MLA Srijaya Chavan Reviews SIR Campaign Progress: अर्धापूरमध्ये एसआयआर मोहिमेतील संथ कामगिरीवर आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना फटकारले.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): एसआयआरचे पक्षीय पातळीवर काम करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.या कामात हयगायी करणाऱ्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांन‌‌‌ आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी चांगलेच झापले आहे.हे काम दोन दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी तंबी दिली असून काम न करणाऱ्याचा अहवाल माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाणांना देण्यात येईल आसा सज्जड दम आमदारांनी दिला आहे अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.

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