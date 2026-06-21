Nanded: एसआयआरच्या कामात हयगायी करणाऱ्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांन आमदार श्रीजया चव्हाणांनी झापले, दोन दिवसांत काम पुर्ण करण्याची तंबी

लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): एसआयआरचे पक्षीय पातळीवर काम करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.या कामात हयगायी करणाऱ्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांन आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी चांगलेच झापले आहे.हे काम दोन दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी तंबी दिली असून काम न करणाऱ्याचा अहवाल माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाणांना देण्यात येईल आसा सज्जड दम आमदारांनी दिला आहे अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे..निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात विशेष पुरनिरिक्षण मोही सुरू आहे.याच धर्तीवर भारतीय जनता पक्ष आपल्या मतदान केंद्र प्रमुख व मतदान केंद्र प्रतिनिधी, नगरसेवक व पदाधिकारी यांच्या मार्फत एसआयआरची विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.याची जबाबदारी आमदार, खासदार, यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.तसेच केंद्रीय पातळीवर बैठक घेऊन सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे..Tripura Development Model : ईशान्य भारतातील विकासाची नवी ओळख बनत आहे त्रिपुरा.शहरातील एका खासगी विद्यालयात माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी सुमारे चार तास बैठक घेऊन एसआयआर बाबतीत सविस्तर माहिती दिली होती.पण हे काम संथगतीने चालू आहे.या कामाचा आढावा आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी शुक्रवारी (ता १९) शहरातील एका खासगी विद्यालयात यांनी घेतला..या बैठकीत नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी, मतदान केंद्र प्रतिनिधी,आध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते.ज्यांचे काम कमी आहे अशा कार्यकर्त्यांना आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी चांगलेच धारेवर धरले, काम होत नसेल तर पद सोडुन द्या, कामाचा अहवाल माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांना देण्यात येईल आसा सज्जड दम दिला.तसेच जे नगरसेवक बैठकीला हजर नव्हते त्यांना बोलावून घेऊन चांगलेच झापले.तसेच ज्या पदाधिकाऱ्यांने चांगले काम केले त्यांचा सत्कार करून कौतुकाची थाप दिली..Germany vs Ivory Coast: दोन गोल अपात्र ठरवले, तरी जर्मन्स नाही खचले; भरपाई वेळेत आयव्हरी कोस्टावर रोमहर्षक विजय.आमदार श्रीजया चव्हाण यांचे रौद्र रूप पाहून उपस्थित कार्यकर्ते चांगलेच भांबावून गेले.तर खासदार, आमदार शहरात आलेले की नेहमी पुढे पुढे करणारे पदाधिकारी यावेळी चुडीचाप बसले होते अशी खमंग चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.आणि पदाधिकारी लागले कामाला आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी पदाधिकाऱ्यांना सज्जड दम दिल्याने शहरातील पदाधिकारी युद्धपातळीवर काम सुरू केले.मतादाराचे फोन क्रमांक जमा करणे,जानिहाय नोंद घेणे आदी कामे करताना पदाधिकारी दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.