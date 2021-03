एमपीएससी परीक्षार्थींनो जाणून घ्या : नांदेड जिल्ह्यात 34 केंद्रावर नऊ हजार 816 विद्यार्थी देणार परीक्षा

नांदेड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगची परीक्षा ता. 21 मार्च रोजी होणार असून जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणा सज्ज केली आहे. शहरातील 34 केंद्रावर नऊ हजार 816 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. त्यासाठी एक हजार 56 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून दोन सत्रांमध्ये परीक्षा होणार आहे. कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांसाठी मास्क आणि सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची जिल्हा प्रशासनाने जोरदार तयारी केली आहे. परीक्षा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची देखील कोरोनाची चाचणी घेण्याचे काम सुरु झालेले आहे. ता. 21 मार्च रोजी सकाळी दहा ते दुपारी एक व दुपारी तीन ते पाच या वेळेत परीक्षा होणार आहे. असे आहेत परिक्षा केंद्र शहरातील यशवंत वरिष्ठ महाविद्यालय तळ व पहिला मजला बाबानगर या केंद्रावर 480 परिक्षार्थी, यशवंत कनिष्ठ महाविद्यालय 384, यशवंत महाविद्यालय सायन्स इमारत 192, नारायणराव चव्हाण विधी महाविद्यालय 288, शासकीय तंत्रनिकेतन बाबानगर 264, आदर्श विद्यालय टिळकनगर 192, महात्मा फुले हायस्कूल पहिला मजला बाबानगर 300, सावित्रीबाई माध्यमिक शाळा 192, प्रतिभा निकेतन हायस्कूल कैलासनगर 240, सायन्स कॉलेज 307, पीपल्स कॉलेज 384, नागसेन हायस्कूल, प्रभातनगर 192, राजर्षी शाहू विद्यालय 336, एमजीएम 360, केंब्रिज विद्यालय 480, पीपल्स हायस्कूल 192, विद्यामंदीर 240, टायनी एंजल्स लक्ष्मीनगर वाडी बुद्रुक 288, ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल वाडी बुद्रुक 480, आंध्र समिती हायस्कूल गवळीपुरा 240, खालसा हायस्कूल बाफना टी पॉइंट 192, शारदाभवन हायस्कूल जुना मोंढा 240, प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय बंदाघाट 240, गुजराती हायस्कूल वजीराबाद 432, नेताजी सुभाषचंद्र बोस तारासिंग मार्केट 192, नागार्जुन पब्लिक स्कूल कौठा 384, इंदिरा गांधी वरिष्ठ महाविद्यालय सिडको 336, कुसुमताई माध्यमिक शाळा सिडको 240, शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको 240, इंदिरा गांधी हायस्कूल सिडको 240, इंजीनियरिंग कॉलेज विष्णुपुरी 264, सेवाभावी संस्थेचे इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी विष्णुपुरी 288, सहयोग सेवाभावी संस्थेचे अध्यापक महाविद्यालय विष्णुपुरी 192, महात्मा फुले हायस्कूल तळमजला बाबानगर 192 असे एकूण नऊ हजार 816 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. विद्यार्थ्यांना तीन वेळा सॅनिटायझर होणार परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एका हॉलमध्ये चोवीस विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था सोशल डिस्टंसिंगनुसार करण्यात येणार आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन वेळा सॅनिटायझर करण्यात येणार आहे. पॉझिटिव आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पीपी कीट देण्यात येणार एमपीएससी परीक्षा देणारे विद्यार्थी जर कोरोना पॉझिटिव आलाच तर त्या विद्यार्थ्यांना पीपी किट देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून स्वतंत्र बसण्याची देखील व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे राहणार लक्ष नांदेड शहरात एमपीएससीची नऊ हजार 816 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. परीक्षेवर जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन यांचे विशेष लक्ष राहणार असून सोयीसुविधा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ते लक्ष ठेवणार आहेत.

Web Title: MPSC candidates know: Nine thousand 816 students will appear for the exam at 34 centers in Nanded district