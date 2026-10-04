Crop Damage : पाण्याअभावी केळी बागांनी टाकल्या माना; विहिरी पडल्या कोरड्या; मुदखेड तालुका दुष्काळी जाहीर करण्याची मागणी

मुदखेड, : दुष्काळाच्या निकषांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ व ‘ट्रिगर-२’ या तांत्रिक प्रक्रियांना महत्त्व दिले जात असले, तरी मुदखेड तालुक्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मेंडका व डोणगाव येथील कोरड्या पडलेल्या विहिरींमुळे बागायती पिकांना पाणी देणे अशक्य झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. मेंडका येथील माधव बालाजी जांगिलवाड, बंडू सीताराम निखाते आणि डोणगाव येथील मधुकर दिगंबर हामंद यांनी लागवडीवर मोठा खर्च केला. परंतु, पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, विहिरींनी तळ गाठला आहे. त्यात कृषी पंपांना वीजपुरवठ्याची अडचण असल्याने पिकांना वेळेवर पाणी देणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे तळ हातावरील फोडाप्रमाणे जोपासलेली केळीची पिके अखेर दुष्काळी परिस्थितीमुळे नष्ट करण्याची नामुष्की आली..मुखेड तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजुरांत संतापाची भावनामुखेड : यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील १६ पैकी १४ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, ‘ट्रिगर-१’ लागू न झाल्याने मुखेड तालुका दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी व कष्टकरी जनतेत संतापाची भावना असून, प्रत्यक्ष पीकनुकसान लक्षात घेऊन मुखेडचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे. .मुखेडमध्ये ८१ टक्के पावसाची नोंद झाली असली तरी पावसाचे वितरण असमान राहिले. ऑगस्टमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांची वाढ खुंटली. तालुक्यातील ७५ हजार ८८८ हेक्टरपैकी ६१ हजार ६०० हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला असून उत्पादनात ६० ते ७० टक्के घट अपेक्षित आहे. माजी आमदार हनुमंत बेटमोगरेकर, डॉ. श्रावण रॅपनवाड, बालाजी ढोसणे, शिवशंकर पाटील कलंबरकर, गिरीधर पाटील, हनमंत नारनाळीकर यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, मौलाना शेख, संभाजी भीसे आदी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली..विहिरी कोरड्या पडल्या, पिके करपली, लागवड खर्चही वाढला आणि यावर्षी पावसाने ही दांडी मारली. याचा परिणाम शेत जमिनीतील पाणी पातळीवर झाला. केळीच्या बागा वाचविण्यासाठी शेतकरी सध्या धडपड करीत आहेत.-माधव बालाजी जांगिलवाड, शेतकरी, मेंढका यावर्षी दोन महिन्यांपासून पाऊस नसल्याने महागाईचा वाढता उत्पादन खर्च, पिकांना पाणी देण्यासाठी उपलब्ध पडणारी साधनसामग्री, यापुढे बागायती पिकावर करावा लागणार खर्च यामुळे पिके कशी जोपासायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने मुदखेड तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा.-बंडू सीताराम निखाते, शेतकरी, मेंडका. . यावर्षी कोरड्या दुष्काळाचे सावट असल्याने पिके कशी जोपासायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. रब्बी हंगामासाठी भाग भांडवल कुठून उभे करायचे? कर्जाची परतफेड कशी करायची? कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा? हे प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहेत. त्यामुळे तातडीने शासनाने आमचा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना व्यवस्थित न्याय मिळेल. -मधुकर दिगंबर हामंद, शेतकरी, डोणगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.