Mukhed Crime News : सरपंचपदाच्या लालसेपोटी पोटच्या चिमुकलीचा खून; मुखेडमध्ये हृदयद्रावक घटना

मुखेड : ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदाच्या निकषासाठी अडसर ठरणाऱ्या तिसऱ्या अपत्यामुळे निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची शक्यता पाहून पोटच्या सहा वर्षाच्या मुलीला तेलंगणातील बोधन (जि. निजामाबाद) जवळील कॅनालमध्ये फेकून खून केल्याची घटना केरूर (ता मुखेड) येथे उघडकीस आली. याबाबत बोधन पोलिसांनी शोध घेत शुक्रवारी (ता ३०) रात्री पांडुरंग कोंडामंगले या युवकास ताब्यात घेतले आहे. प्राची पांडुरंग कोंडामंगले (सहा वर्षे) असे खून झालेल्या चिमुकलीचे नाव आहे..याबाबत माहिती अशी की, शहरातील बाराहाळी नाका येथे पांडुरंग कोंडामंगले हा केसकर्तनाचा व्यवसाय करतो. केरूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण ओबीसी महिला घोषित झाल्यानंतर पांडुरंग यास सरपंचपदाचे वेध लागले. कोंडामंगले यास अगोदर जुळे अपत्य व नंतर एक मुलगा असे तीन अपत्ये आहेत. निवडणुकीसाठी दोन अपत्याच्या वर अपत्य नसावे, असा नियम असल्याचे कळल्यावर त्याने एक अपत्य संपवण्यासाठी हा प्रकार केल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीत पुढे आली आहे. .Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.यासाठी पांडुरंगने मुलगी प्राची कोंडामंगले हिला गुरुवारी (ता.२९) सकाळी शाळेत जाऊन सोबत घेतले आणि बोधन (जि.निजामाबाद) येथे साहित्य खरेदीसाठी जात असल्याचे सांगत दुचाकीवर बसवून नेले. बोधन जवळील कट्टापल्ली शिवारातील वाहणाऱ्या कॅनालमध्ये फेकून दिले. त्यावेळी तेथील एका शेतकऱ्याने पाहून पांडुरंगची धरपकड केली परंतु, त्याने निसटून पळ काढत गाव गाठले..दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी तेलंगणातील पोलिस दुचाकीवरील नंबरवरून नावाचा शोध घेत मुखेड येथे आल्यानंतर स्थानिक पोलिसांना ही घटना सांगितली. यावेळी पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्रे, फौजदार माने यांनी तत्परता दाखवत आरोपी पांडुरंग यास चौकशीसाठी बोलावले मात्र सुरवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. परंतु, त्याला अधिक विश्वसात घेतले असता त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री उशिरा तेलंगणा पोलिसांनी आरोपीस ताब्यात घेतले असून, याबाबत तेलंगणा येथे गुन्हा दाखल होणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्रे यांनी दिली..प्राची शाळेत होती हुशारप्राची ही शहरातील महेश वंटेकर यांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेत होती. ती हुशार व होतकरू विद्यार्थिनी होती, असे वंटेकर यांना सांगताना गहिवरून आले. राजकारणाच्या नादात पोटच्या पोरीचा बळी घेणाऱ्या या घटनेबाबत शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.