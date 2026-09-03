Mukhed Bribe Case: १५ हजारांची लाच अन् एसीबीचा सापळा; मुखेडच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिपायावर कारवाई, निमतानदारही रडारवर

नांदेड : शेतजमिनीच्या मोजणीचा अहवाल न्यायालयात पाठविण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुखेड येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने बुधवारी (ता. दोन) रंगेहाथ पकडले. विवेकानंद पांडुरंग खुडे (वय ३५) असे ताब्यात घेतलेल्या लोकसेवकाचे नाव आहे. या प्रकरणात कार्यालयातील निमतानदार सय्यद इम्रान सय्यद इक्बाल याचाही सहभाग निष्पन्न झाला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.तक्रारदार यांच्या पत्नीच्या नावे मुखेड येथील गट क्रमांक ६१ मध्ये ५३ आर शेतजमीन आहे. या जमिनीच्या मोजणीसाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. मोजणीचा अहवाल न्यायालयात पाठविण्यासाठी १५ हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी खुडे यांनी केल्याचा आरोप आहे. ३१ ऑगस्टला याबाबत चौकशी केली असता, पैसे दिल्याशिवाय पुढील कार्यवाही होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. .तक्रारीनंतर एसीबीने बुधवारी लाच मागणीची पडताळणी केली. तथ्यावेळी खुडे यांनी १५ हजार रुपयांची मागणी करून लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. तसेच तक्रारदार यांचे निमतानदार सय्यद इम्रान यांच्याशी मोबाइलवरून बोलणे करून दिले. इम्रान यांनीही काम करून देण्याचे आश्वासन देत लाच स्वीकारण्यास संमती दर्शविल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले..त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयात दुपारी साडेतीन ते चारदरम्यान सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपये स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने खुडे यांना ताब्यात घेतले. मुखेड पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.ही कारवाई पोलिस निरीक्षक माधुरी यावलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली, पोलिस उपअधीक्षक राहुल तरकसे यांच्या पर्यवेक्षणाखाली करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे व अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. अश्विनी जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ही कारवाई केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.