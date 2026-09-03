नांदेड

Mukhed Bribe Case: १५ हजारांची लाच अन् एसीबीचा सापळा; मुखेडच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिपायावर कारवाई, निमतानदारही रडारवर

Mukhed Land Records Peon Caught Taking 15000 Bribe By ACB: शेतजमिनीच्या मोजणीचा अहवाल न्यायालयात पाठवण्यासाठी १५ हजारांची लाच स्वीकारताना शिपाई रंगेहात; एसीबीची कारवाई, निमतानदारावरही गुन्ह्याची टांगती तलवार
Maharashtra ACB Action In Mukhed Land Records Office Peon Caught Taking 15000 Bribe With Official Involvement Revealed

Maharashtra ACB Action In Mukhed Land Records Office Peon Caught Taking 15000 Bribe With Official Involvement Revealed

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सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड : शेतजमिनीच्या मोजणीचा अहवाल न्यायालयात पाठविण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुखेड येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने बुधवारी (ता. दोन) रंगेहाथ पकडले. विवेकानंद पांडुरंग खुडे (वय ३५) असे ताब्यात घेतलेल्या लोकसेवकाचे नाव आहे. या प्रकरणात कार्यालयातील निमतानदार सय्यद इम्रान सय्यद इक्बाल याचाही सहभाग निष्पन्न झाला आहे.

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