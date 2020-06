महापालिकेला विविध करांच्या वसुलीकडे द्यावे लागणार लक्ष

नांदेड - गेल्या अडीच महिन्यापासून कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे नांदेड महापालिकेची मालमत्ता कर, पाणीपट्टीकर, इमारत भाडे यासह विविध करांची वसुली कमी झाली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगीही गेल्या अडीच महिन्यात जवळपास बंदच होती. आता लॉकडाउनमध्ये शिथिलता देण्यात आल्याने बाजारपेठ सुरु झाली आहे तसेच दैनंदिन व्यवहारही सुरु झाले आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेला करवसुलीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव मार्च महिन्यात सुरु झाला. नेमके त्यावेळी कर वसुलीचा शेवटचा महिना असल्यामुळे करवसुलीसाठी महापालिकेचे काम युद्धपातळीवर सुरु असते. मात्र, कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे विविध करांची वसुली करता आली नाही. त्यामुळे जवळपास २५ कोटींचा फटका महापालिकेला बसला आहे. हेही वाचा - महापालिकेसमोर आता आरोग्य तपासणीचे आव्हान आयुक्तांनी घेतली बैठक

दरम्यान, कोरोना आणि लॉकडाउनच्या काळातील आढावा घेण्यासाठी आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी प्रमुख अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांची बैठक घेतली. लॉकडाउन शिथिल झाल्यामुळे आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील ताण आता बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. त्यामुळे आरोग्य, स्वच्छता आणि साफसफाई व इतर अत्यावश्‍यक विभाग वगळता बाकीच्या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील कामांकडे लक्ष देण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. लहाने यांनी दिल्या आहेत. तसेच मार्च महिन्यात ज्यांनी कराचा भरणा केला नाही त्यांनी भरणा करावा तसेच ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्यांनी त्याचबरोबर विविध संस्था, प्रतिष्ठाने यांनी मागील तसेच चालू वर्षाचा कराचा भरणा करुन महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही आयुक्त डॉ. लहाने यांनी केले आहे. मालमत्ता करात दहा कोटींचे नुकसान

महापालिका हद्दीत एक लाख १८ हजार मालमत्ताधारक आहेत. २०१८ - २०१९ मध्ये ४८ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसुल करण्यात आला होता. २०१९ - २०२० मध्ये ४५ कोटी ८१ लाख मालमत्ता कर वसुली करण्यात आला. मार्च महिन्यात कोरोना आल्यामुळे त्याचा फटका मालमत्ता करवसुलीवर बसला. २०१९ - २०२० मध्ये ५५ कोटी वसुलीचे उदिष्ट देण्यात आले होते पण ४५ कोटी रुपयांचीच वसुली झाली. त्यामुळे जवळपास दहा कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - Video : यंदाचा गणेशोत्सव संकटात, मूर्तिकार अडचणीत इतरही विभागाची वसुली कमी

कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे गेल्या अडीच महिन्यात विविध विभागाने केलेली करवसुली गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. पाणीपट्टीची वसुलीही कमी झाली आहे. महापालिकेचे गाळे भाडे, भाडे वसुली, होल्डिंग्ज, तयबाजारी आदींची वसुलीही यंदाच्या वर्षी कमी झाली आहे. दरवर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये यातून मिळतात. आॅनलाईनवर कर भरण्यावर भर

दरम्यान, आॅनलाईनवर कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. २०१८ - २०१९ मध्ये ४३ लाख ६५ हजार रुपयांचा भरणा पाणीपट्टी कराचा झाला होता. २०१९ - २०२० मध्ये ४९ लाख ९३ हजार रुपयांचा भरणा झाला आहे. मालमत्ता करांमध्ये २०१८ - १९ मध्ये तीन कोटी सहा लाख तर २०१९-२०२० मध्ये दोन कोटी ९४ लाख रुपयांचा भरणा झाला आहे. यंदाच्या वर्षी २०२० - २०२१ मधील मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मागणी बिले तयार करण्याचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. सध्या कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे त्या प्राधान्याने कामे सुरु आहेत.





Web Title: Municipal Corporation will have to pay attention to the collection of various taxes, Nanded news