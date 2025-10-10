Municipal Elections: धर्माबादच्या नगरपालिकेत ‘नारीशक्ती’; तेवीसपैकी बारा नगरसेविकांची यंदा होणार निवड

धर्माबाद : धर्माबाद पालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाल्यानंतर पालिकेत निवडणुकीसाठी इच्छुक मंडळींचा नजरा प्रभागातील आरक्षणाकडे लागला होत्या. बुधवारी (ता. आठ) सकाळी ११ वाजता झालेल्या नगरसेवकपदाच्या आरक्षण सोडतीत अनेकांचे भविष्यातील राजकीय गणित बिघडले आहेत..चिमुकल्यांच्या हस्ते चिठ्यांच्या माध्यमातून हा निर्णय झाला असून, नगर परिषदेतील एकूण २३ जागांपैकी तब्बल १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. यामुळे आता धर्माबादच्या सभागृहात ‘नारीशक्ती’ची ताकद उभी राहणार आहे..आता पालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. मागील जवळपास चार-पाच वर्षांपासून या निवडणुकीची उत्सुकता होती. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नगरसेवक पदासाठी कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण असेल, याची उत्सुकता होती..ती उत्सुकता प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर होताच संपली आणि अनेकांनी कोठून लढणार हेही जाहीर केले आहे. कोणता पक्ष उमेदवारी देणार, कोणाचा झेंडा हातात घेणार, कोणाला सोबत घेणार याचा अजून पूर्णपणे पत्ता नसला तरी, यंदा माघार नाही, असे अनेक इच्छुकांनी जाहीर केले. त्यामुळे सर्वच पक्षांसमोर या निवडणुकीत उमेदवारीचा पेच निश्चितपणे उभा राहणार आहे..दिवाळीनंतर वाजणार निवडणुकीचे फटाकेआता प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाले असले तरी या निवडणुकीचा कार्यक्रम दिवाळीनंतर लागेल, असे सांगितले जातेय. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात यासाठी मतदान होईल, अशीही चर्चा आहे. तोपर्यंत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मंडळींना प्रचारासाठी, तयारीसाठी वेळ मिळणार आहे..Mangalwedha Municipality: 'मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष'; नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाकधूक वाढली.अभी नही तो कभी नही...नगरसेवक पदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणाऱ्या अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली प्रभागातील उमेदवारी जाहीर करून टाकलीय. काहींनी ''अभी नहीं तो कभी नही'' चा नाराही देऊन टाकलाय. काहींनी पक्षाने उमेदवारी नाही दिली तर थेट बंडखोरी करू असेही म्हटले. काही जणांनी ‘सौभाग्यवतीं’साठी तयारी चालविली आहे. निवडणुकीला आणखी मोठा अवकाश आहे, तोपर्यंत या सोशल मीडिया वीरांचा उत्साह टिकतो का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.