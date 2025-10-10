नांदेड

Municipal Elections: धर्माबादच्या नगरपालिकेत ‘नारीशक्ती’; तेवीसपैकी बारा नगरसेविकांची यंदा होणार निवड

Nanded Election 2025: धर्माबाद पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी करण्यात आले असून प्रभागनिहाय आरक्षणही जाहीर झाले आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांचा दबदबा आगामी निवडणुकीत दिसणार आहे.
Municipal Elections

Municipal Elections

सकाळ वृत्तसेवा
धर्माबाद : धर्माबाद पालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाल्यानंतर पालिकेत निवडणुकीसाठी इच्छुक मंडळींचा नजरा प्रभागातील आरक्षणाकडे लागला होत्या. बुधवारी (ता. आठ) सकाळी ११ वाजता झालेल्या नगरसेवकपदाच्या आरक्षण सोडतीत अनेकांचे भविष्यातील राजकीय गणित बिघडले आहेत.

Nanded
political
election
Muncipal corporation
women empowerment
Voter

