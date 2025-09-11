Nanded Crime: महिलेच्या खूनप्रकरणी तिघे ताब्यात; दुधड येथील घटना, हिमायतनगर पोलिसांची कारवाई

हिमायतनगर : तालुक्यातील दुधड येथील एका महिलेचा राहत्या घरात अज्ञातांनी निर्घृण खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. नऊ) उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. .अन्नपूर्णाबाई कोंडिबाराव शिंदे (वय ४५) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी सुनील भारत हातमोडे (रा.दुधड) याच्यासह अन्य दोघांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. दुधड येथे अन्नपूर्णाबाई शिंदे या एकट्याच वास्तव्यास होत्या. मंगळवारच्या रात्री त्यांचा कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने खून केला. .सकाळी बराच वेळ दरवाजा बंद दिसून आला. त्यामुळे नागरिकांना संशय आला. आतून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने पोलिस पाटील यांनी ही माहिती हिमायतनगर पोलिसांना कळविली..पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊनत दरवाजा उघडला असता, महिला मृतावस्थेत आढळून आली, तर घरातील साहित्यही अस्ताव्यस्त पसरलेले होते. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपासाची चक्रे गतिमान करून दोन संशयितांना ताब्यात घेतले..Sand Smuggling Beed : गेवराईच्या चकलांबा पोलिसांची सलग दुसऱ्या दिवशी वाळू तस्करीवर कारवाई, हायवा व ट्रॅक्टर पकडले.घटनास्थळी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील, उपविभागीय अधिकारी हाके यांनी भेट देऊन तपास यंत्रणेला सूचना केल्या. मोतीराम धोडिंबा शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून हिमायतनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास पोलिस निरीक्षक अमोल भगत करीत आहेत. अन्नपूर्णाबाई कोंडिबाराव शिंदे यांचा खून नेमका कशामुळे झाला याचा छडा लवकरच लागेल, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.