Success Story: बालपणी मातृ-पितृ छत्र हरवले, पण परिस्थितीवर मात करून मंगनाळे बंधूंची यशाला गवसणी; एक नौदलात तर दूसरा हवाई दलात

फुलवळ : बालपणीच मातृ-पितृ छत्र हरविलेले फुलवळ (ता.कंधार) येथील भावंडे नागनाथ संजय मंगनाळे (वय २०) याने हवाई दलात, तर साईनाथ संजय मंगनाळे (वय २२) याने भारतीय नौदलात दाखल होऊन यशाला गवसणी घातली. या भावंडांनी परिस्थितीची जाणीव ठेवून जिद्दीने अभ्यास, अपार मेहनत करून आई-वडील गमावल्यानंतर मामाने दिलेला आधारावर उराशी बाळगलेले आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले..फुलवळ येथील मंगनाळे या सर्वसाधारण कुटुंबात जन्मलेला धाकट्या नागनाथने अवघ्या सहा वर्षांचा असताना वडील, तर वयाच्या १४ व्या वर्षी आईला गमावले. डोक्यावरची मातृ-पितृ छाया हरपल्यानंतर खडतर परिस्थितीची जाणीव ठेवून जिद्दीने अभ्यास केला..Success Story: रोहित पालची स्पर्धा परीक्षेत उत्तुंग भरारी; राज्यात प्रथम, सहायक वनसंरक्षक पदावर होणार नियुक्ती.वयाच्या विसाव्या वर्षी भारतीय हवाई दलात त्याने आपले स्थान निश्चित केले असून, येत्या २७ डिसेंबर २०२५ रोजी बेळगाव येथे तो कर्तव्यावर रुजू होणार आहे. भारतीय हवाई दलामध्ये दाखल होणार तो फुलवळचा पहिला भूमिपुत्र ठरला. नागनाथचे प्राथमिक शिक्षण फुलवळच्या जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण श्री बसवेश्वर विद्यालयात झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण त्याने श्री शिवाजी कॉलेज कंधार येथे पूर्ण केले..त्याची इंडियन नेव्हीमध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एस.एस.आर पदासाठीही निवड झाली होती; पण त्यातच त्याने भारतीय हवाई दलाच्या जागा निघाल्याची जाहिरात पाहून त्यासाठी ऑनलाइन फॉर्म भरला होता. त्यानुसार त्यात तो चांगल्या गुणवत्तेने उत्तीर्ण झाला. नुकतेच नऊ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या निवड यादीत नागनाथची भारतीय हवाई दलात एक नाही, तर दोन अनुक्रमे वाय ग्रुप रॅली भरती व वाय ग्रुप स्टार इंटेक अशा दोन पदांसाठी एकदाच निवड झाल्याने भारतीय हवाई दलात दाखल होणारा नागनाथ मंगनाळे हा पहिला भूमिपुत्र ठरला..अनाथांचे नाथ होऊन मामाने केला सांभाळबालपणी आई-वडिलांचे छत्र गमावल्यानंतर दोन्ही भावंडांना कोण आणि कसे सांभाळणार, याचा विचार करून त्यांचे मामा तुकाराम नामदेव मुदखेडे यांनी या दोन्ही भावंडांना आपल्या गावी मानसपुरी (ता. कंधार) येथे घेऊन आले. त्यांना पुढील शिक्षण देत त्यांचा सांभाळ केला. थोरला साईनाथ मंगनाळे हासुद्धा वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय नौदल (इंडियन नेव्ही) मध्ये दाखल झाला. तर नागनाथ मंगनाळेची नुकतीच भारतीय हवाई दलात (इंडियन एअर फोर्स) निवड झाली आहे..मानसपुरी येथील कृष्णा पाटीलचीही हवाई दलात निवडकंधार ः मानसपुरी (ता. कंधार) येथील कृष्णा अशोकराव पाटील यांची भारतीय हवाई दलात निवड झाली. कठोर परिश्रम, शिस्त आणि जिद्दीच्या जोरावर कृष्णाने भारतीय हवाई दलात प्रवेश मिळवत आपल्या कुटुंबाच्या व गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. त्याचे हे यश गावातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. गगनाला गवसणी घालण्यासाठी सज्ज झालेल्या या तरुणाचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे. या तिन्ही तरुणांचे ग्रामस्थांच्या वतीने स्वागत करण्यात आले..Inspiring Story: हरली परिस्थिती; जिंकली जिद्द...; रेल्वे अपघातात दोन्ही पाय गमावले; दयानंद मानेंची ढेबेवाडीत नव्याने भरारी !.वडील आणि आईच्या निधनानंतर त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभावी आणि आमच्यामुळे त्यांचा नावलौकिक व्हावा, यासाठी काहीतरी करून दाखवायचे ही जिद्द आम्ही दोघे भावंडे उराशी बाळगून होतो. त्यातच आम्हा भावंडांना मामाची मिळालेली साथ सिंहाचा वाटा आहे. परिस्थितीची जाणीव ठेवून त्यावर मात करण्यासाठी मामा आणि मोठ्या भावाने नेहमीच मला प्रोत्साहित केले. माझ्या शिक्षकांनीही माझ्यात नवचेतना निर्माण करण्याचे काम केले म्हणूनच मी इथपर्यंत पोहचलो. मामा आणि भावाने दिलेली प्रेरणा ही माझ्यासाठी खूप मोलाची शिदोरी असून, ती मी नेटाने सांभाळत देशाची सेवा इमानेइतबारे करणार आहे.-नागनाथ मंगनाळे..