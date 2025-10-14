नांदेड

Nanded Earthquake: नांदेड येथील नायगाव तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के; केंद्र खैरगावाजवळ, जीवित आर्थिक हानी नाही

Overview of Naygaon Tremors: तालुक्यातील टाकळी बु. येथे रोजी दिवसभरात चार वेळा भुगर्भातून आवाज आल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली. मात्र या आवाजाची नोंद भुकंप केंद्रावर नोंद नसल्याचे आढळून आले.
Nanded Earthquake

Nanded Earthquake

sakal

प्रभाकर लखपत्रेवार
Updated on

नायगाव : तालुक्यातील टाकळी बु. येथे (ता.१२) रोजी दिवसभरात चार वेळा भुगर्भातून आवाज आल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली. मात्र या आवाजाची नोंद भुकंप केंद्रावर नोंद नसल्याचे आढळून आले. परंतु (ता.१३) रोजीच्या तपासणीत दोन सौम्य स्वरुपाचे धक्के असल्याची नोंद झाली आहे. या भुकंपाचा केंद्र खैरगावच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येते.

Loading content, please wait...
Nanded
Earthquake
Marathwada
village
awareness

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com