नांदेड

Naigaon Traffic Issue : बेशिस्त वाहनांमुळे रुग्णवाहिकांची कोंडी! नायगाव शहरात रस्त्यावरील पार्किंगमुळे वाहतूक होते ठप्प

नायगाव शहरातील वाहतुकीची समस्या जुनीच असली तरी ती सोडवण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नसल्याने वाहतूक कोंडी.
Naigaon Traffic Issue

Naigaon Traffic Issue

sakal

प्रभाकर लखपत्रेवार
Updated on

नायगाव - शहरातील रुंद रस्ते असतानाही वाहन पार्किंगचा अभाव, रस्त्यावर फेरीवाले, विक्रेत्यांचे अतिक्रमण, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे बेशिस्त वाहनचालक, रिक्षाचालकांचे कुठेही असणारे थांबे यामुळे नायगावमध्ये वाहतुकीचा खेळखंडोबा झाला आहे. जागा मिळेल तेथे थांबणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या ही नित्याची झाली आही.

Loading content, please wait...
Naigaon
Vehicle
ambulance
Traffic
delay work

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com