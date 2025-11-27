Naigaon Traffic Issue : बेशिस्त वाहनांमुळे रुग्णवाहिकांची कोंडी! नायगाव शहरात रस्त्यावरील पार्किंगमुळे वाहतूक होते ठप्प

नायगाव - शहरातील रुंद रस्ते असतानाही वाहन पार्किंगचा अभाव, रस्त्यावर फेरीवाले, विक्रेत्यांचे अतिक्रमण, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे बेशिस्त वाहनचालक, रिक्षाचालकांचे कुठेही असणारे थांबे यामुळे नायगावमध्ये वाहतुकीचा खेळखंडोबा झाला आहे. जागा मिळेल तेथे थांबणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या ही नित्याची झाली आही..त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे तर सोडाच; रुग्णवाहिकांनाही रस्ता मिळत नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत अडकलेल्यांचा जीव कासावीस होतो. सर्वसामान्यांना तर सोडाच; रुग्णवाहिकांनासुद्धा अनेकदा वाट मिळत नाही. शहरात ग्रामीण रुग्णालयासह ट्रॉमा केअर युनिट असल्याने आजूबाजूचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात येतात. मात्र, वाहतूक कोंडीने रुग्णांना त्रासाला सामोरे जावे लागते.नायगाव शहरातील वाहतुकीची समस्या जुनीच असली तरी ती सोडवण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नसल्याने वाहतूक कोंडी व दुचाकीचा कट लागल्याच्या कारणावरून होणारे वाद हाणामारीपर्यंत जातात. शहरातील बेशिस्त पार्किंगचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे. याकडे नगरपंचायत प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे..गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला. शहरात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र, त्या दृष्टीने वाहनतळाच्या जागांचे नियोजन न झाल्याने शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. व्यापारी संकुले, बाजारपेठांसह मध्यवर्ती परिसरांमध्ये वाहने लावायची कुठे, असा प्रश्न वाहनधारकांना पडतो. त्यामुळे थेट रस्त्यावरच वाहने लावली जातात.रस्त्यावर पहिला हक्क पादचाऱ्यांचा सांगितला जातो. मात्र, शहरातील मुख्य रस्त्यांचे चित्र पाहता, पादचाऱ्यांनी चालायचे कुठून, असा प्रश्न आता पडत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून ते हेडगेवार चौकापर्यंत रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थ, फेरीवाले, हातगाडेवाले, व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले. त्यात भरीस भर म्हणून बेशिस्त वाहन पार्किंग..त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्याच्या मधोमध चालण्याची वेळ येते. यातूनच लहान-मोठे अपघात होतात. काही पादचाऱ्यांना आपला जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. बेशिस्त वाहनधारकांना शिस्त लावून वाहतुकीची कोंडी होणार नाही याची काळजी नगरपंचायत व पोलिस विभागाने घेणे गरजेचे असताना याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही.दोन्हीही यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले आहे. नायगाव शहरातील वाहतुकीला व महामार्गावरील वाहतुकीला सुरळीत करण्यासाठी कुणीच तयार नसल्याने महामार्गावरील वाहनचालकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो..वाहतूक पोलिसांअभावी हेडगेवार चौकात वाहतूक होते ठप्पनगरपंचायतीकडून रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाया झाल्या. मात्र, नगरपंचायतीचे पथक माघारी फिरताच तासाभरात पुन्हा अतिक्रमण ‘जैसे थे’ होते. दुसरीकडे आमच्याकडे कर्मचारी नाहीत अशी टेप वाजवून पोलिस मोकळे होतात. वास्तविक नगरपंचायत व पोलिसांनी मिळून संयुक्त कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.मात्र, पोलिस यंत्रणा सहकार्य करायला तयार नाही. अगोदर हेडगेवार चौकातील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी एक वाहतूक पोलिस असायचा, पण कर्मचारी कमी असल्याच्या कारणावरून चौकातील कर्मचाऱ्यांना इतर कामाला लावले तेव्हापासून वाहतुकीचा कोंडवाडा झाला आहे..दुकानातील साहित्य अर्ध्या रस्त्यावरनायगाव शहर तालुक्याचे मुख्यालय असून, शहरातून महामार्ग जातो. तेलंगणा आणि कर्नाटकात जाण्यासाठी नायगाव शहरातूनच जावे लागते. नांदेडकडून येणारी वाहने नायगाव शहरातून नरसीपर्यंत गेल्यानंतर तेथून तेलंगणा, कर्नाटक आणि मुखेड-लातूर मार्गावर वाहतूक विभागली जाते. पण नरसीपर्यंत जाण्यासाठी एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे नायगाव शहरातून जाणारा.त्यामुळे साहजिकच या मार्गावर कमालीची गर्दी असते. बसस्थानकापासून ते दत्तनगरपर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी दुकानदारांनी दुकानातील साहित्य अर्ध्या रस्त्यावर आणलेले असते, तर हेडगेवार चौकात नायगाव-नरसी वाहतूक करणाऱ्या ऑटोंची गर्दी असते..सकाळ भूमिका : नेत्यांनो, लोकांचे शाप घेऊन तुम्ही जगणार आहात का?नेत्यांनो, तुमचा प्रवास नेहमी विमानातूनच. मराठवाड्यातील प्रश्नांवरही चर्चा करण्यासाठी मंत्री विमानातूनच उतरतात. विमान जमिनीवर उतरताना हवेतून तुम्हाला कंधार अतिशय सुंदर दिसतही असेल. त्यावर, आपल्या सरकारनं किती चांगलं काम केलंय म्हणून स्वत:ची पाठही तुम्ही थोपटून घेत असाल. त्यास आमची हरकत नाही. पण कधीतरी, बाहेरच्या जिल्ह्यातून नायगाव शहरापर्यंत रस्त्याने प्रवास करून बघा, चहूबाजूंनी शहरात येणाऱ्या रस्त्यांवरील चौकात तासभर उभे राहून बघा, सकाळी नऊनंतर आणि सायंकाळी सहानंतर शहरातून गाडी चालवून तर बघा. भले तुमच्या आलिशान गाडीतून हा प्रवास करा; फक्त विनंती एकच आहे, की तुमच्या गाडीच्या काचा उघड्या ठेवा, डोळ्यांवरचे गॉगल काढून ठेवा आणि बघा. ऑफिसची वेळ गाठण्यासाठी चाललेली धावपळ, मृत्युशय्येवर रुग्ण घेऊन खोळंबलेली रुग्णवाहिका तुम्हाला दिसेल. कदाचित तिच्या सायरनचा आवाज तुम्हाला ऐकूदेखील येणार नाही... वाहनांच्या महापुरात गुदमरलेले हजारो श्वास आणि अतिक्रमणांनी कोंडलेले रस्तेही तुम्हाला दिसतील. त्यावेळी तुमच्या पदाची आठवण मात्र होऊ द्या. तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार वा सरकारमधील एखाद्या खात्याचे मंत्री असाल... फक्त विचार करा आणि तुमच्या अंतरात्म्याला विचारा, आपण या शहराला काय दिलंय? तुमच्याच अंतरात्म्याचं उत्तर असेल, नाकर्तेपणा. नेत्यांनो, हे पाप आहे. लोकांचे शाप माथी घेऊन तुम्ही जगणार आहात का? तुमच्या नेतेगिरीचे साइड इफेक्ट्स हे शहर भोगते आहेच. वाहनांच्या रांगा, पोलिसांची वाटमारी, भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यांत पडलेले रस्ते म्हणजे तुमचा नाकर्तेपणाच आहे. तो आम्ही रोज चव्हाट्यावर आणून जनतेला दाखवणार आहोत. बघा, तुमच्या आत्म्याला जाग येते का?- संपादक.हेडगेवार चौक ते शेळगाव रोड आणि हेडगेवार चौक ते शिवाजी चौक यादरम्यान रस्त्यावर अतिक्रमण झालेले आहे. यामुळे नागरिक व शाळकरी मुलांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. मात्र, ही समस्या दूर करण्यासाठी कुणाकडूनही प्रयत्न होत नाहीत.- गंगाधर कल्याण, नागरिक, नायगावशहरामध्ये नगरपंचायत असताना व्यापारी रस्त्यावर अतिक्रमण करून बसले आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे नगरपंचायतीचे पदाधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपुलाची आवश्यकता आहे.- भगवान चव्हाण, नागरिक, नायगाव.नायगावची व्यापारपेठ मोठी असल्याने यावर नगरपंचायतीचे नियंत्रण आवश्यक होते. पण कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने व्यापारी रस्त्यावरच अर्धे दुकान थाटून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करत आहेत. परिणामी, नागरिक व शालेय विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे.- राजू बेळगे, नागरिक, नायगाव. 