नांदेड : १३०९ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर, ५० टक्के महिलांच्या हाती गावांची दोरी

नांदेड : जिल्ह्यातील आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणुका होणाऱ्या १३०९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण गुरुवारी (ता. १९) संबधीत तहसील कार्यालयस्तरावर जाहीर झाले. यात पन्नास टक्के सरपंच पदाच्या जागा महिलांसाठी आरक्षीत झाल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात एकूण एक हजार ३०९ ग्रामपंचायती आहेत. यात बिगर आदीवासी एक हजार १६६ तर अनुसूचित क्षेत्रात (आदीवासी) १४३ ग्रामपंचायती आहेत. आगामी काळात होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सरपंचपदांचे आरक्षण गुरुवारी (ता. १९) संबधीत तहसील कार्यलयात झाले. यात अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग असा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. गुरुवारी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झालेल्या बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील एक हजार १६६ ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जातीसाठी २२८ ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद राखीव ठेवण्यात आले. हेही वाचा - नांदेड : केळी पिकावरील किड व रोग नियंत्रणाबाबत शेतीशाळा संपन्न - यात अनुसूचित जमातीसाठी ८२, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) ३१५ तर खुल्या गटासाठी ५४१ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. तर अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या १४३ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदे अनुसूचित जमाती करिता निश्चित केली आहे. त्यातील ७२ पदे महिलांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी जागा आरक्षीत झाल्या आहेत. यामुळे इच्छूकांचा हिरमोड झाल्याचे पहावयास मिळाले.

Web Title: Nanded: 1309 Gram Panchayat Sarpanch post reservation announced, village ropes in the hands of 50% women nannded news