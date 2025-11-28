नांदेड

Nanded Crime : गोळीचा चुकला 'नेम', मग फरशीने केला 'गेम'; जुन्या वादातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी-दगडाने ठेचून खून

Nanded Crime News : नांदेडमध्ये जुन्या वादातून साहिल मामीलवाड याने सक्षम ताटे याला फरशी व दगडाने ठेचून ठार केले. पैलवान टी-हाऊससमोर घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली.
सकाळ डिजिटल टीम
नांदेड : जुन्या वैमनस्यातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी व दगडाने ठेचून खून झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २७) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास जुन्या नांदेड भागातील (Nanded Crime News) पैलवान टी-हाऊससमोर घडली. सक्षम गोविंद ताटे (वय २५, रा. मच्छी मार्केट, संघर्षनगर) असे मृताचे नाव आहे.

