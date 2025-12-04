Nanded Accident: दुचाकीला धडकून जीप कोसळली दरीत; हदगाव वारंगा महामार्गावर बामणी फाट्यानजीक घटना, दुचाकीस्वार ठार

बरडशेवाळा (जि. नांदेड) : भरधाव क्रूझर जीपने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एक जण ठार झाला असून, अपघातानंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना टायर फुटल्याने जीप दरीत कोसळली. .या अपघातात जीप चालकही गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर नांदेड येथे खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना हदगाव-वारंगा महामार्गावरील बामणी फाट्यानजीक मंगळवारी (ता. २) साडेचार ते पाचच्या सुमारास घडली. संजय दिगंबर सोळंके (वय ४५, बोरगाव हस्तरा, ता. हदगाव) असे मृताचे नाव असून, नारायण कदम (वय ३२, रा. कोंडा, ता. अर्धापूर) असे गंभीर जखमीचे नाव आहे..बोरगाव हस्तरा (ता. हदगाव) येथील शेतकरी संजय सोळंके बामणी फाटामार्गे दुचाकी (एमएच २६ एएच ९२८९)ने नांदेड येथे शाळेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी जात होते. यावेळी भरधाव क्रूझर जीप (एमएच २२ यू ४२३०)ने दुचाकीला जोराची धडक दिली. या धडकेत दुचाकीस्वाराच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना रुग्णालयात हलविले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच मनाठा ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विलास चवळी, बिट जमादार अशोक दाढे, कृष्णा यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला. यात चालक गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..Sangli Crime : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून मित्राचा खून; दीड तासात हल्लेखोर जेरबंद....तर अनेकांचे गेले असते जीवअपघातानंतर क्रूझर न थांबविता पळून गेल्याने काही लोकांनी पोलिसांच्या मदतीने त्या वाहनाचा पाठलाग केला. त्यामुळे चालकाने हदगाव-वारंगा महामार्ग सोडून मनाठा-वरवट या दुसऱ्या मार्गावर जीप टाकून भरधाव जात असताना जीपचे टायर फुटले आणि जीप दरीत कोसळली. परंतु, लोक पाठलाग करीत असल्याचे पाहून जीपमधील १२ प्रवासी मध्येच उतरून मिळेल त्या वाहनांनी पसार झाले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.