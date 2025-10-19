Nanded : लग्न ठरवायला जाताना अपघात, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह बहिणीचा मृत्यू; अनेकजण जखमी

सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह त्याच्या बहिणीचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तरुणाचं लग्न ठरवण्यासाठी कुटुंबिय नांदेडहून चंद्रपूरला निघालं होतं. त्यावेळी नांदेड-नागपूर महामार्गावर भीषण अपघात झाला. यात मनोज दिघोरे (देवरे) आणि त्याची बहीण मनीषा राचेवाड यांचा मृत्यू झाला. तर कुटुंबातील इतर नातेवाईक जखमी झाले आहेत. हदगाव तालुक्यातल्या गोजेगाव इथं अपघात झाला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मनोज दिघोरे हा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होता. त्याचं लग्न ठरवण्यासाठी नांदेडहून कारने चंद्रपूरला निघाले होते. शनिवारी दुपारी दोन वाजता हदगाव दालुक्यातल्या गोजेगाव इथं कारला भीषण अपघात झाला. अपघातात जखमी झालेल्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं. उपजिल्हा रुग्णालय हदगाव इथं प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं आहे..Murlidhar Mohol : राजू शेट्टी नुरा कुस्ती खेळताहेत, धंगेकर बिळातील उंदीर; जैन बोर्डिंगची जमीन हडपल्याचा आरोपावर मोहोळ यांचं प्रत्युत्तर.महमार्गावर जिथं अपघात झाला त्याच्या काही अंतरावर रस्त्याचं काम सुरू होतं. त्याठिकाणी सूचना फलक नव्हता, तसंच पर्यायी रस्ताही दिलेला नव्हता. रस्त्यावर जेसीबी असल्यानं आयशर गाडीने अचानक ब्रेक मारला तरीही जेसीबीला धडक बसली. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या मनोज दिघोरे यांच्या कुटुंबियांच्या कारने आयशरला धडक दिली. यात कारचा चुराडा झाला होता..कार मनोज दिघोरे हा चालवत होता. त्याच्यासह मनीषा राचेवाड यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. याशिवाय आयशर चालक खान सुभान खान आणि इतर ६-७ जण जखमी असल्याची माहिती समजते. जखमींमध्ये एका लहान मुलीसह तिचे आई वडील आणि इतर दोन बहिणींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.