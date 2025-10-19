नांदेड

Nanded : लग्न ठरवायला जाताना अपघात, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह बहिणीचा मृत्यू; अनेकजण जखमी

नांदेडहून चंद्रपूरला लग्न ठरवण्यासाठी जात असताना सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह त्याच्या बहिणीचा मृत्यू झाला आहे. तर कुटुंबातील इतर सदस्य गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह त्याच्या बहिणीचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तरुणाचं लग्न ठरवण्यासाठी कुटुंबिय नांदेडहून चंद्रपूरला निघालं होतं. त्यावेळी नांदेड-नागपूर महामार्गावर भीषण अपघात झाला. यात मनोज दिघोरे (देवरे) आणि त्याची बहीण मनीषा राचेवाड यांचा मृत्यू झाला. तर कुटुंबातील इतर नातेवाईक जखमी झाले आहेत. हदगाव तालुक्यातल्या गोजेगाव इथं अपघात झाला.

