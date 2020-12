नांदेड : उमरी येथे 18 तंबाखू विक्रेत्यांवर कार्यवाही, 21 हजाराचा दंड 

नांदेड :- जिल्हास्तरीय तंबाखू नियंत्रण पथकाने उमरी येथे अचानक धाडी टाकून 18 तंबाखू विक्रेत्यांकडून 21 हजार 100 रु पये दंड आकारला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शैक्षणिक अथवा शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री अथवा सेवन किंवा साठवण होत असल्यास जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष, जिल्हा रुग्णालयात तक्रार नोंदवावी. जिल्हा तंबाखू मुक्त करण्याच्या या अभियानास व कोरोना संक्रमनास प्रतिबंध करण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे. या कार्यवाहीची माहिती मिळताच शहरातील अनेक पानटपरीधारकांनी पळ काढला. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कक्ष जिल्हा रुग्णालय नांदेड यांना प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भोसीकर व नोडल अधिकारी डॉ. हनमंत पाटील मुजळगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही करण्यात आली. हेही वाचा - नांदेड : शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरपंच संघटनेच्या वतीने धरणे सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाऊन थुंकल्यास अथवा धुम्रपान केल्यास कोरोना संक्रमनाचा धोका वाढतो. देगलूर शहर परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात विक्री तसेच कोटपा 2003 कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले. या पथकात नोडल अधिकारी डॉ. पाटील, जिल्हा सल्लागार डॉ. साईप्रसाद शिंदे, कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. उमेश मुंडे, मानसशास्त्रज्ञ प्रकाश आहेर तसेच ग्रामीण रुग्णालय उमरी ये थील डॉ. मोरे, डॉ. पूजा काळे तसेच स्थानिक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार श्री कोठुळे, पो.कॉ. संतोष वागतकर,श्री उसकलवाड व श्री दिनकरवाड आदी होते.

