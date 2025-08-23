Nanded Airport Closed: नांदेड विमानतळ बंद, धावपट्टीवर खड्डे, हवाई सेवा ठप्प; ढिसाळ कारभाराचा फटका

गौरव वाळिंबेनांदेड : अतिवृष्टीच्या तडाख्याने आधीच त्रस्त असलेल्या नांदेडकरांवर आता हवाई सेवाही बंद पडल्याचा मोठा धक्का बसला आहे. श्री गुरू गोविंदसिंगजी विमानतळावरील धावपट्टीवर खड्डे पडल्याने विमानसेवा शुक्रवारी (ता.२२) रात्रीपासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे..विमान नियंत्रण प्राधिकरणाने (डीजीसीए) केलेल्या तपासणीत धावपट्टीवरून विमान उड्डाण करणे धोकादायक असल्याचे निष्पन्न होताच ही कठोर पावले उचलण्यात आली. अचानक सेवाबंदीमुळे प्रवासी, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे..या विमानतळाचा इतिहासही वादग्रस्त राहिला आहे. वर्ष २००९ मध्ये हे विमानतळ रिलायन्स कंपनीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतरही कंपनीने धावपट्टीची देखभाल आणि दुरुस्ती व्यवस्थित केली नाही. दर पाच वर्षांनी धावपट्टीचे नूतनीकरण होणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही २०१७ नंतर कोणतीही देखभाल न झाल्याने धावपट्टी उखडली आणि मोठे खड्डे पडले. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी वारंवार आवाज उठवल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने विमानतळ रिलायन्सकडून परत घेऊन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) दिले. मागील वर्षभरापासून विमानतळावरून पुन्हा प्रवासी उड्डाणे सुरू झाली होती..Gondia Crime: महिलेचा खून करून सात महिन्यांच्या निरागस बाळाची विक्री; गोंदियात धक्कादायक प्रकरण उघड.शासनाकडे १२२ कोटींची मागणीअलीकडच्या काळात या धावपट्टीची दुरवस्था झाल्याचे दिसून आल्यानंतर महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीने विमानतळावरील वेगवेगळी कामे व सुविधांसाठी राज्य शासनाकडे १२२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. स्थानिक नागरिक आणि प्रवासी संघटनांनी या स्थितीबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. रिलायन्सच्या दुर्लक्षानंतरही सरकारकडून वेळेत पावले का उचलली नाहीत, देखभाल दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही विमानतळ पुन्हा खड्ड्यात का गेले, अशा सवालांची सरबत्ती सुरू आहे. नांदेड विमानतळाच्या दुर्दशेमुळे हवाईसेवा बंद पडली असली, तरी जबाबदार कोण आणि प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्न कायम आहे..गोवा विमानसेवेची आता प्रतीक्षाचनांदेड ते गोवा हवाई सेवा ऑगस्टमध्ये सुरू होणार असल्याची घोषणा झाली होती. मात्र, नांदेड विमानतळ बंद झाल्याने ही योजना लांबली. फ्लाय ९१ कंपनीकडून अंतर्गत तयारी पूर्ण करून विमानतळ मंजुरी व स्लॉट अप्रूव्हल प्रक्रियेत होते, परंतु आता विमानतळच बंद पडल्यामुळे थेट गोव्याला उड्डाण करण्याची संधी हुकली आहे..धावपट्टी दुरुस्ती प्रक्रिया गुंतागुंतीचीधावपट्टीच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असणार आहे. नुकसानीचा अंदाज घेऊन प्रथम निधीसाठी प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नेमणूक आणि मग प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. या टप्प्यांमुळे दुरुस्तीला दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता दिसून येत आहे. म्हणजेच विमानतळ पुन्हा सुरू होण्याची कोणतीही निश्चित तारीख प्रशासनाकडे नाही..बुकिंग केलेल्या प्रवाशांची तारांबळदरम्यान, आधीच बुकिंग केलेल्या प्रवाशांना फ्लाइट रद्द झाल्याने परताव्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हवाई मार्गावर अवलंबून असलेल्या व्यापाऱ्यांना आपले व्यवहार ठप्प होण्याची भीती आहे. तर, परराज्यात शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे..हजारो प्रवासी नांदेडवर अवलंबूननांदेडहून पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बंगळूर, अहमदाबाद अशा मोठ्या शहरांना थेट जोडणी मिळाल्याने व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला होता. परभणी, हिंगोली,लातूर, आदिलाबाद व निजामाबाद जिल्ह्यातील हजारो प्रवासी या सेवेमुळे नांदेडवर अवलंबून होते. मात्र, आता या सर्वांना परत रेल्वे व रस्तामार्गाच्या प्रवासाचा मार्ग पत्करावा लागणार आहे..Nanded Flood: पैनगंगेच्या पुरात अडकलेल्या गर्भवतीचे रेस्क्यू; बोटीने बाहेर काढून सुरक्षित रुग्णालयात दाखल.तीर्थयात्री, व्यावसायिक आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय टाळण्यासाठी धावपट्टीची तातडीने दुरुस्ती करून विमानतळ पूर्ववत सुरू करणे गरजेचे आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमआयडीसीच्या उपाध्यक्षा तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांच्याकडे तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणीकेली आहे.-अजित गोपछडे, खासदारनांदेड विमानतळाच्या धावपट्टीची दुरुस्ती वर्षभरापूर्वीच पूर्ण व्हायला हवी होती. रिलायन्स कंपनीकडून ही कामे वेळेत व्हावीत, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुरुस्ती न झाल्यानंतरही त्यांना अभय का देण्यात आले, तसेच दंडात्मक कारवाई का टाळण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित होतात. धावपट्टीची दुरुस्ती न झाल्याने विमानसेवा बंद झाली आणि त्याचा थेट फटका नांदेडकरांना बसला आहे.- रवींद्र चव्हाण, खासदार, नांदेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.