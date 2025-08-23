नांदेड

Nanded Airport Closed: नांदेड विमानतळ बंद, धावपट्टीवर खड्डे, हवाई सेवा ठप्प; ढिसाळ कारभाराचा फटका

Nanded News: अतिवृष्टीच्या तडाख्याने आधीच त्रस्त असलेल्या नांदेडकरांवर आता हवाई सेवाही बंद पडल्याचा मोठा धक्का बसला आहे. श्री गुरू गोविंदसिंगजी विमानतळावरील धावपट्टीवर खड्डे पडल्याने विमानसेवा शुक्रवारी रात्रीपासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे.
Nanded Airport Closed
Nanded Airport Closedsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरव वाळिंबे

नांदेड : अतिवृष्टीच्या तडाख्याने आधीच त्रस्त असलेल्या नांदेडकरांवर आता हवाई सेवाही बंद पडल्याचा मोठा धक्का बसला आहे. श्री गुरू गोविंदसिंगजी विमानतळावरील धावपट्टीवर खड्डे पडल्याने विमानसेवा शुक्रवारी (ता.२२) रात्रीपासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
Airport
Runway Maintenance Issues
Impact on Passengers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com