Nanded News: एटीएम सेवा केंद्रांचा बोजवारा;कधी पैशांची वानवा, तर कधी सुविधांची कमतरता;एसी शोभेची वस्तू , तुटलेले दरवाजे, निकामी यंत्रणा

नांदेड: अनेक दिवसांपासून शहरातील एटीएममध्ये रोख रकमेचा ठणठणाट असल्याची बाब समोर आली होती. त्या वेळी प्रश्न केवळ 'पैसे नाहीत' इतकाच मर्यादित वाटत होता. मात्र, आता प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, समस्या खूप खोलवर गेलेली असल्याचे उघड झाले आहे. शहरातील अनेक एटीएम केंद्रांची अवस्था इतकी बिकट आहे, की ही सुविधा नागरिकांसाठी सोयीची न राहता डोकेदुखी ठरत आहे..एटीएममध्ये पाऊल टाकताच पहिला धक्का बसतो एसी पूर्णपणे बंद. एप्रिलच्या वाढत्या उकाड्यात एटीएम केंद्र म्हणजे जणू बंद खोलीतील भट्टीच. काही ठिकाणी तर एसी यंत्रणा बंद असून, केवळ शोभेपुरतीच दिसते. अनेक एटीएमचे दरवाजे तुटलेले, लॉक न होणारे किंवा कायम सताड दिसतात. सेन्सर प्रणाली बंद पडलेली आहे. परिणामी, कोणीही सहज आत-बाहेर ये-जा करू शकतो. रात्रीच्या वेळी ही केंद्रे पूर्णपणे बेवारस अवस्थेत असून, चोरी, फसवणूक किंवा अन्य अनुचित प्रकार घडण्याचा धोका नाकारता येत नाही..अनेक एटीएम मशीनची बटणे नादुरुस्त आहेत. काही बटणे दाबली तरी प्रतिसाद देत नाहीत, तर काही ठिकाणी स्क्रीन अर्धवट काळी पडलेली, कार्ड स्लॉटमध्ये अडथळे येणे, पैसे अडकणे, व्यवहार अर्धवट राहणे या तक्रारी सर्रास ऐकायला मिळत आहेत. पैसे काढायला गेले तर मशीन बंद आणि काही सुरू असले तरी व्यवस्थित काम करत नाहीत. सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही ते सुरू आहेत का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग व्यवस्थेची निष्काळजीपणा समोर येतो. काही एटीएम श्वानांचा निवार बनल्याचेही दिसून आले..स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवरशहरातील अनेक एटीएम केंद्रांमध्ये धूळ साचलेली, कचऱ्याचे ढिगारे व दुर्गंधीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. काही एटीएममध्ये तर आत उभे राहणेही कठीण होईल अशी परिस्थिती आहे.'डिजिटल इंडिया'चा गाजावाजाएका बाजूला 'डिजिटल इंडिया'चा गाजावाजा केला जातो, ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाते; मात्र प्रत्यक्षात एटीएमसारखी मूलभूत सुविधादेखील व्यवस्थित ठेवली जात नाही. सेवा पुरवठादार कंपन्या आणि संबंधित बँका देखभाल व दुरुस्तीबाबत पूर्णतः उदासीन असल्याचे दिसते. शहरातील नागरिकांना आता दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित बँका व प्रशासनाने तातडीने या समस्यांकडे लक्ष देऊन एटीएम केंद्रांची दुरुस्ती, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे.."एटीएममध्ये पैसे असले तरी आत जाण्याची परिस्थितीच नसते. एसी बंद असल्यामुळे उकाड्यात उभं राहणं अवघड होतं. मशीन नीट चालत नाही, व्यवहार अडकतात. बँकांनी किमान मूलभूत सुविधा तरी व्यवस्थित ठेवाव्यात."- व्यंकटेश पाटील, नांदेड"रात्री एटीएमला जाणं धोकादायक वाटतं. दरवाजे नीट बंद होत नाहीत, आत कोणीही ये-जा करतो. सीसीटीव्ही आहे की नाही, हेही कळत नाही. सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून, काही एटीएममध्ये कुत्री झोपलेली दिसून येतात, प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे."- विजय राठोड, नांदेड.