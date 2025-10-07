नांदेड

नांदेड पोलिसांची मोठी कामगिरी; अपहरण केलेले दीड वर्षाचे बाळ चोवीस तासांत सुखरूप सापडले, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले अन्...

Nanded Police Rescue Kidnapped Child Within 24 Hours : नांदेड पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत दीड वर्षांच्या अपहरण झालेल्या मुलाला अवघ्या चोवीस तासांत शोधून सुरक्षित परत आणले. पालक आणि नातेवाईकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
नांदेड : शहरातील पीरबुर्ऱ्हान गल्ली येथून अपहरण करण्यात आलेल्या दीड वर्षांच्या मुलाला (Child Kidnapping Case) नांदेड पोलिसांनी (Nanded Police) अवघ्या चोवीस तासांत शोधून पालकांच्या ताब्यात सुरक्षित परत दिले. त्यानंतर नातेवाईकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

