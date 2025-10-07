नांदेड पोलिसांची मोठी कामगिरी; अपहरण केलेले दीड वर्षाचे बाळ चोवीस तासांत सुखरूप सापडले, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले अन्...

नांदेड : शहरातील पीरबुर्ऱ्हान गल्ली येथून अपहरण करण्यात आलेल्या दीड वर्षांच्या मुलाला (Child Kidnapping Case) नांदेड पोलिसांनी (Nanded Police) अवघ्या चोवीस तासांत शोधून पालकांच्या ताब्यात सुरक्षित परत दिले. त्यानंतर नातेवाईकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. .नुरी चौक येथील महिलेच्या फिर्यादीनुसार, रविवारी (ता.५) सायंकाळी ६.२४ वाजता पीरबुर्ऱ्हान गल्ली नं. १२, नांदेड येथून अज्ञात व्यक्तींनी दुचाकीवरून त्यांच्या मुलाचे अपहरण केल्याची माहिती भाग्यनगर पोलिसांना दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस निरीक्षक संतोष तांबे यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासले..Amravati POCSO Case : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थिनीवर बळजबरीने अत्याचार; जंगलात नेऊन तिच्यासोबत....तसेच गोपनीय बातमीदारांमार्फत माहिती मिळवत सैलाबनगर, खडकपुरा येथे सापळा रचला. तेथे दोन संशयित आरोपींना बालकासह अटक ताब्यात घेतले. मोहम्मद अमिर मोहम्मद अफसर (वय २२, रा. खुदबेनगर, देगलूर नाका) व मोहम्मद इस्माईल अब्दुल हमीद (वय २१, रा. खुदबेनगर, देगलूर नाका) अशी त्यांची नावे आहेत. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करून गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनात ही कारवाई केली असून, मिशन निर्भयाअंतर्गत दाखविलेल्या तत्परतेबद्दल वरिष्ठांनी संबंधित पथकाचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.