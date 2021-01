नांदेड : नागरिकांनी खात्री करूनच मालमत्ता कर भरावा- प्रवीण साले

नांदेड - वाघाळा शहर महानगरपालिका यांच्या तर्फे नागरिकांना मालमत्ता कर भरण्या बाबत नोटीस देण्यात आले असून देण्यात आलेल्या मालमत्ता कराच्या नोटिसाची नागरिकांनी खात्री करूनच कर भरावा असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे महानगराध्यक्ष प्रवीण साले यांनी केले आहे. शहरातील जो जुना गावठाण भाग आहे, त्या भागातील निवासी मालमत्तांना अकृषिक कर लागत नाही. ज्यांची व्यावसायिक मालमत्ता आहे अशाच लोकांना कर लागू शकतो. त्यामुळे मनपाचे बिल कलेक्टर कर वसुलीसाठी आल्यास आपल्या मालमतेची खात्रीकरूनच कर भरावा असे वाहन प्रवीण साले यांनी केले आहे. हेही वाचा - नांदेड : डिसेंबरमध्ये गॅस दरवाढीच्या किमतीत शंभर रुपयांचा भडका - व्यावसायीक मालमत्ता नसेल तर अकृषीक कर लागणार नाही. शहरातील चौफाळा, होळी, करबला, नर्सिंग गल्ली होळी, सिद्दनाथ पुरी टेकडी, ब्रम्हापुरी टेकडी, पाठक गल्ली, अरबगली, गाडीपुरा, कुंभार टेकडी,चांभार वेस, मंढई, धनगर टेकडी, गुरुद्वारा परिसरातील जुना भाग, वजिराबाद परिसर आदी भागाचा समावेश गावठाणमध्ये होतो. या भागातील नागरिकांनी आपले मालमत्ता कर भरण्यापूर्वी वरिल बाबींचा विचार करावा आपल्या मालमतेची खात्री करूनचं कर भरावा. तसेच सदरील भागातील नागरिकांनी अडचण आल्यास तात्काळ माझ्याशी किंवा भाजपा पदाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही प्रवीण साले यांनी केले आहे.

Web Title: Nanded: Citizens should pay property tax only after making sure Praveen Sale nanded news