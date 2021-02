नांदेड : मालेगावात होणार ग्रामीण रुग्णालय; परिसरातील नागरिकांना मिळणार आरोग्य सुविधा

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : तालुक्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अघातग्रस्तांना तातडीने आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी ट्रामाकेअर सेंटरला मंजूरी देवून ईमारतीचे बांधकामपूर्ण करण्यात आले होते. तसेच कर्मचारी, अधिकारी पदाला मान्यता देवून नियुक्ती करण्यात आली होती. पण अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे हे ट्रामाकेअर सुरुच झालेच नाही. मालेगावात हे ट्रामाकेअर शोभेची वास्तु झाली होती. या इमारीवर झालेला खर्च वाया जावू नये म्हणुन या भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ग्रामीण रुग्णालयात रुपांतर करण्याची मागणी लावून धरली होती. या भागात होणारे अपघात, परीसरातील नागरिकांना तातडीने आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याने मालेगाव ( जि. नांदेड ) येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर झाले आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गुरुवारी (ता. चार) यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी केल्याने या भागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हेही वाचा - नांदेड : पेट्रोल- डिझेल दरवाढीविरोधात शिवसेनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा ट्रामाकेअरचे रुपांतर ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात येणार आहे. या ग्रामीण रुग्णालयाची क्षमता ३० खाटांची असणार आहे. या ठिकाणी चार वैद्यकीय अधिकारी व सुमारे २५ आरोग्य कर्मचारी तैनात असतील. विविध आजारांचे तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी या ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत राहणार असल्याने परिसरातील नागरिकांना दरवेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही. कल्याण- निर्मल राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २२२ वर असलेले मालेगाव आणि लगतच्या परिसरातील नागरिकांची ग्रामीण रुग्णालयाची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित होती. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झाला नव्हता. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे पालकमंत्री पदाची धुरा आल्यानंतर त्यांनी सतत या मागणीचा पाठपुरावा केला व अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, मालेगाव- अर्धापूर परिसरातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेला बळकटी मिळणार आहे. अर्धापूर तालुक्यात अर्धापूर व मालेगाव आसे दोन ग्रामीण रुग्णालय होणार आहेत. अर्धापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच लोकार्पण सोहळा होणार असून त्या दृष्टीने युध्द पातळीवर बांधकाम होत आहे. अर्धापूर तालुक्यातील आपघाताच्या घटना, तालुक्यातील गेलेले राष्ट्रीय महामार्ग लक्षात घेता अपघातग्रामस्थांना तातडीने औषध उपचार मिळण्यासाठी ट्रामाकेअरची गरज आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Nanded: Citizens will get health facilities in the rural hospital area in Malegaon nanded news