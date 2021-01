नांदेड: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत सहशिक्षकाचा जागीच मृत्यू

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : नातेवाईकाच्या भेटीसाठी आलेल्या सहशिक्षकाचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. 28) अर्धापूर -नांदेड रस्त्यावरील शिवामृत डेअरी रस्त्यावर रात्री आठ ते साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास झाली आहे. या प्रकरणी अज्ञात वाहन चालकाविरुध्द अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मयत सहशिक्षक हा वाघी (ता. जि. नांदेड ) येथील रहिवाशी होता. या अपघाताबाबत पोलिस सुत्राकडून मिळालेली माहिती अशी की, विलास भाऊराव भोसले (वय 50) रा वाघी. ता. जि नांदेड हा काही कामानिमित्ताने अर्धापूर तालुक्यात आला होता. अर्धापूर ते नांदेड रस्त्यावरील शिवामृत डेअरी परिसरात रस्ता ओलांडून जात असतांना अज्ञात वाहन चालकाने आपल्या ताब्यातील वाहन भरधाव व हलगर्जीपणाने चालून जबर धडक दिली. यात विलास भोसले यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी मयत शिक्षकाचा भाऊ चंद्रकांत भोसले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन अज्ञात वाहन चालकाविरुध्द अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मयत शिक्षक विलास भोसले हे नांदेड येथील कमला नेहरु कन्या शाळेत सहशिक्षाक म्हणून कार्यरत होता. त्याच्या मागे आई, वडील, पत्नी, दोन मुलं, एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर वाघी येथे दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

