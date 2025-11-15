नांदेड

Nanded Cold Wave: थंडी वाढताच उबदार कपड्यांना मागणी; हिंगोली गेट भागातील तिबेटियन मार्केटमध्ये ग्राहकांची गर्दी

Minimum Temperature Drops to 13°C in Nanded: नांदेडमध्ये किमान तापमान १३ अंशांवर घसरताच थंडीचा कडाका वाढला असून शहरात उबदार कपड्यांच्या खरेदीला मोठी गर्दी दिसत आहे.तिबेटियन मार्केटपासून मुख्य बाजारापर्यंत स्वेटर, जॅकेट्स आणि हिवाळी कपड्यांची मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : गेल्या सहा दिवसांपासून शहरासह जिल्ह्यात थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवत असून गुरुवारी (ता. १४) पहाटे किमान तापमानाचा पारा १३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला. शुक्रवारीही थंडी चांगलीच जाणवू लागल्याने उबदार कपड्यांची मागणी वाढली आहे.

