Nanded Cold Wave: थंडी वाढताच उबदार कपड्यांना मागणी; हिंगोली गेट भागातील तिबेटियन मार्केटमध्ये ग्राहकांची गर्दी

नांदेड : गेल्या सहा दिवसांपासून शहरासह जिल्ह्यात थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवत असून गुरुवारी (ता. १४) पहाटे किमान तापमानाचा पारा १३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला. शुक्रवारीही थंडी चांगलीच जाणवू लागल्याने उबदार कपड्यांची मागणी वाढली आहे..थंडी वाढताच आता नांदेड शहरातील नागरिकांची पाऊले उबदार कपड्यांच्या खरेदीसाठी दुकानांकडे वळू लागली आहेत. थंडीची चाहूल लागताच शहरातील मुख्य बाजारासह हिंगोली गेट मैदान परिसरातील हंगामी तिबेटियन मार्केटसह विविध ठिकाणी असलेल्या उबदार कपड्यांच्या स्टॉलवर नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे चित्र आहे. .Nagpur News: दिवाळीत उलाढाल ४५०० कोटींची; बाजारात उत्साहाचा झगमगाट, चांदी, चारचाकी, दुचाकी वाहनांची टंचाई.यंदा बाजारपेठेत दोनशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे विविध प्रकारचे स्वेटर उपलब्ध आहेत. तर ज्यांना बाजारात जाऊन खरेदीसाठी वेळ नाही अशा व्यक्ती ऑनलाइन खरेदीवर भर देत आहेत..ट्रेंडी स्वेटरला ग्राहकांची पसंतीकार्डिगन (बटण किंवा झिप असलेले), क्रॉप स्वेटर, ओव्हरसाइज, स्लीव्हलेस, टर्टल नेक/ हाई नेक, राउंड नेक, हुडी, हाफ-शोल्डर, आदी प्रकारचे आकर्षक व सुंदर स्वेटर उपलब्ध आहेत. उबदार कपड्यांमध्ये प्रत्येक वयोगटासाठी खास पर्याय उपलब्ध असून लहान मुले, तरुणाई आणि ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांसाठी स्वेटरचे विविध प्रकार आहेत. .दैनंदिन वापरासाठी साधे, फिकट रंगातील फॉर्मल, ऑफिस वेअरसाठी सौम्य रंग, तर पार्टी वेअरसाठी चमकदार, डिझाइनयुक्त, स्पोर्ट्स आणि ट्रेकिंगसाठी हुडी किंवा जॅकेट स्टाइल, लाइटवेट आणि ट्रॅव्हलिंगसाठी सोयीचे स्वेटर्स उपलब्ध आहेत..असे आहेत दरमफलर - २०० ते ३५०नॉर्मल टोपी - १५० ते ४५०लेडीज वुलन स्वीटर - ३०० ते १८००जेंट्स जॅकेट - ९०० ते २८००स्लीव्हलेस स्वेटर - ७०० ते १२००लेडीज लाँग - १३०० ते १८००.Winter Shopping: थंडी कमी, फॅशन जास्त! बाजारात नव्या जॅकेट्सची धूम.नांदेड शहरात आम्ही गेल्या ४० वर्षांपासून स्वेटर विक्रीसाठी येत असतो. थंडी सुरू झाली की ग्राहकांची गर्दी वाढते. यामुळे हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच आम्ही स्टॉल उभारला होता. मात्र सुरवातीला थंडी नसल्याने ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी प्रमाणात होता. मागील काही दिवसांपासून थंडीचा जोर वाढल्याने ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिक, महिला ग्राहक पारंपरिक स्वेटर खरेदी करीत आहेत.- काशी थ्रिंग, तिबेटियन व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.