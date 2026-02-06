Nanded Crime : आईला मारहाण करतात म्हणून मुलाने वडिलांचा केला खून; ताडपत्रीत गुंडाळून मृतदेह फेकला सहस्रकुंड बंधाऱ्यात

ईस्लापूर (जि. नांदेड) : पैनगंगा नदीवरील सहस्रकुंड बंधाऱ्यात ताडपत्रीत गुंडाळलेला मृतदेह आढळला (Nanded Crime News) होता. मुलानेच आईच्या मदतीने वडिलांचा खून करून मृतदेह बंधाऱ्यात फेकल्याचा उलगडा पोलिस तपासात झाला. मारुती गंगाराम डुकरे (वय ६०, रा. जलधरा, ता. किनवट) असे मृताचे नाव आहे. पत्नी पार्वताबाई मारुती डुकरे, मुलगा प्रदीप मारुती डुकरे (२५) या संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे..सहस्रकुंड बंधाऱ्यात ९ जानेवारीला मृतदेह आढळला होता. बिटरगाव (यवतमाळ) व नांदेड जिल्ह्यातील पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. ईस्लापूरचे सहायक निरीक्षक उमेश भोसले यांच्या मदतीने प्रकरणाचा छडा लावला गेला..Mumbai Crime : मुंबईत वन्यप्राण्यांची तस्करी उघड? जुहूत घरातून जिवंत मगरीसह कासव जप्त; २९ वर्षीय इम्रान शेख पोलिसांच्या ताब्यात.पोलिसांनी डुकरे यांच्या जलधरा येथे घराची तपासणी केली असता त्यांच्या कपड्यांवर एका टेलरचे लेबल आढळले. ते तांत्रिक तपासासाठी महत्त्वाचे ठरले. त्यानंतर पोलिसांनी खाक्या दाखविताच प्रदीप डुकरेने घरगुती वादातून वडिलांची हत्या केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी प्रदीप डुकरे व त्याला मदत केल्याच्या संशयावरून त्याची आई पार्वताबाई हिला ताब्यात घेतले..वडील दारूच्या नशेत घरी आल्यावर आईला मारहाण करायचे. त्यामुळे रागाच्या भरात मुलाने लाकडी पाट वडिलांच्या डोक्यावर मारल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. घाबरून मृतदेह ताडपत्रीत गुंडाळून बंधाऱ्यात फेकल्याची कबुली प्रदीप डुकरेने दिली, असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.