Nanded Crime: नांदेड येथेही भोंदूबाबाला अत्याचारप्रकरणी अटक; लग्नाच्या आमिषाने अत्याचाराची विधवेची तक्रार, धक्कादायक प्रकार!

नांदेड: नाशिक जिल्ह्यातील भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण राज्यभर गाजत असताना नांदेडमध्येही तत्सम धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. ४३ वर्षीय विधवेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा हरीगिर दत्तगिर गिरी (वय ३९) याला भाग्यनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. संबंधित महिलेने शनिवारी (ता. २१) रात्री तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला लगेचच ताब्यात घेतले. न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. .शहरातील गाडीपुरा परिसरातील महंत बाळगीर महाराज मठात दर्शनासाठी गेलेल्या विधवेशी हरीगिर दत्तगिर गिरी याची ओळख झाली होती. संबंधित महिला दर गुरुवारी मठात जात होती. हरीगिरने तिच्याशी सलगी वाढवून तिचा मोबाइल क्रमांक घेतला व नियमित संपर्क सुरू ठेवला. तिच्या वाढदिवशी तिच्या घरी जाऊन त्याने जबरदस्ती केल्याचा आरोप आहे. .यावेळी त्याने 'तुझ्याशी लग्न करतो', असे आमिष तिला दाखविले. त्यानंतर लग्नाचेच आश्वासन देत त्याने तिच्यावर तीन ते चारवेळा अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. 'मी आता लग्न करू शकत नाही', असे सांगत नंतर त्याने लग्नास नकार दिला. .महिलेने लग्नासाठी तगादा लावल्यानंतर हरीगिरच्या नातेवाइकांसह मठातील संबंधित काहींकडून तिला धमक्या दिल्या, त्याचे इतर महिलांशीही संबंध असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. भोंदूबाबा हरीगिर हा मूळचा हदगाव (जि. नांदेड) तालुक्यातील असल्याचे सांगण्यात आले.