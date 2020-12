नांदेड : विनापरवाना चौकी मिरवणूक काढल्या प्रकरणी तीन पोलिस ठाण्यात 150 जणांवर गुन्हे दाखल

नांदेड : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्बंध लावलेले असताना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल असे घातक कृत्य करून विनापरवाना चौकी मिरवणूक काढल्याबद्दल विविध पोलिस ठाण्यात 100 ते 150 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संपूर्ण देशासह नांदेड जिल्ह्यातही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी निर्बन्ध घालण्यात आले असून मिरवणुकीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतानाही एक डिसेंबर रोजी जुना मोंढा,चंदासिंग कॉर्नर ते लातूरफाटा तसेच देगलूर तालुक्यातील वन्नाळी येथील गुरुद्वारासमोर दुचाकीस्वारांनी संगनमत करून शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करून विनापरवाना चौकी मिरवणूक काढली. यावेळी दुचाकीस्वारांनी वाहनाचे सायलन्सरमध्ये बदल करून फटाक्यांचे आवाज काढत भरधाव वेगात वाहने पळविली. हेही वाचा - दुर्दैवी घटना : लग्नाच्या चिंतेने तरुणीने घेतला गळफास - यावरही तरुणांनी तोंडाला मास्क न बांधता सामाजिक अंतरही न ठेवता भरधाव वेगात वाहने चालवून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढेल असे कृत्य करुन जाणीवपूर्वक जिल्हाधिकारी यांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देगलूर, नांदेड ग्रामीण व वजीराबाद पोलिसांनी 100 ते 150 जणांविरुद्ध राष्ट्रीय अपत्ती व्यवस्थापन 2005 कलम 51(ब),सह कलम 279 ,मोटरवाहन कायद्यासह ईतर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.

